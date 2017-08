Dansede i sommerferien

Over 30 personer fra seks til 16 år kom og deltog i dansen i hele uge 30 fra klokken 9.30 til klokken 14.30. Det var meget varmt, men børn og unge dansede med entusiasme til nutidens meget seje showdance, hip hop, som Laura Jack er ekspert i.

Den store aldersforskel på deltagerne gjorde det ekstra udfordrende for de frivillige trænere og hjælpetrænere, som gerne ville bruge en uge af sommerferien til at vise dansekoreografierne.

Børnene rundede ugens aktiviteter af med en opvisning på Nordvangskolen for SFO’er og i Glostrup Shoppingcenter, hvor kunder, familie og venner kunne komme og se hvad børnene har suget til sig i ugens løb.

Den 26. august klokken 13.45 skal HDF give opvisning til Glostrup Festival.

Ny dansesæson

Klubbens formål er at fremme interessen for motion, dans og show og styrke det sociale samvær i klubben, hvor det er elev bredden der tilgodeses såvel eliten.

Forældre, dansere og trænere inddrages i foreningsarbejdet, der er åbent for forandring og udviklingen.

– Det er i HDF et ønske at få de unge til at tage del i foreningsarbejdet. Vi mener det er en sund interesse, som kan give dem en masse med i kufferten i fremtiden. Dansesæsonen startes op i uge 35 så gå ind på www.hdfglostrup.dk og tilmeld dig. Vi har mange former for dans for alle aldre, siger Kim Gross Rasmussen.