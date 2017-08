Dansk kultur taber i svømmehallen

Som næsten daglig bruger af fitness og svømmehal kan jeg konstatere, at så kom den udenlandske kultur også til Glostrup Svømmehal.

Først satte man skillevægge op i brusekabinerne og derefter fulgte for nyligt forhæng.

Alt dette ekstra skal også rengøres af livredderne.

Vi afventer nu, hvornår der skiftes til sandblæste vinduer, så der ikke kan kigges ind udefra.

Nu venter vi blot på tidsplanen over, hvornår vi etniske danskere kan få lov til at bade, da der helt sikkert vil komme nye lukketider.

Som et lille hjertesuk fra en del faste gæster i svømmehallen, håber vi, at der fastansættes en vagt i brusekabineområdet, som kan sikre sig, at folk vasker sig og ikke blot bliver lidt våde inde bag forhænget, inden de går ned i bassinet.

Især fra damesiden har der været flere, som har påtalt, at besøgende ikke har været afklædt og vasket sig med sæbe.

Påtale fra livredderne, som er kontaktet, er: Vi kan intet gøre. Da der er åbnet for pengepungen, ville det være dejligt, om der kunne findes penge til nye låse til de 50 procent af garderobeskabene hos herrerne, som ikke har lås.