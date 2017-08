De øvrige partier: Fornuftig beslutning

Da Kent Max Magelund (S), borgmester, onsdag meddelte, at han efter samråd med sin socialdemokratiske gruppe havde besluttet, at byudviklingen af Kirkebjergområdet burde gennemtænkes på ny efter det kommende kommunalvalg, kom det som en overraskelse for flere af de andre partier.

Således siger både Venstre og Dansk Folkeparti til Folkebladet, at de ikke var klar over det på forhånd.

Det og lang tid

Steen Andersen, Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen, var dog ikke helt så overrasket.

Han har, når Kirkebjerg har været på dagsordenen, kritiseret planerne.

Både i forhold til, at der ifølge Enhedslisten mangler almene boliger i projekterne, men også i forhold til bebyggelsesprocenterne. En holdning han også, ifølge eget udsagn, har sagt højt imellem kommunalbestyrelsesmøderne:

– Jeg vidste ikke, hvad borgmesteren præcis ville sige. Men jeg har da løbende gjort min stilling klar overfor ham og direktionen. Det, håber jeg, han har lyttet til.

På kommunalbestyrelsesmødet var Steen Andersen den første, der fik ordet efter Kent Max Magelunds udmelding, og hans umiddelbare reaktion var:

– Der sparede du tilhørerne for en lang tale fra Enhedslisten. Endelig kommer der en melding, som honorerer alle de betænkeligheder, Enhedslisten har siddet her i ensom majestæt og fremført. Ros til borgmesteren og hans fæller.

Efterfølgende uddyber Steen Andersen overfor Folkebladet:

– Min hovedanke er og var, at det økonomisk ikke kunne lade sig gøre at finansiere servicerammeløft på 200 mio. og dernæst anlæg af skoler og daginstitutioner og lignende for så mange mennesker på så kort tid. Dertil kommer det politiske i, at man totalt ignorerer det behov, som lave og jævne indkomster har for rimelige boliger.

Desuden har det været galt med bebyggelsesprocenten, mener Steen Andersen:

– I de planer der er, er bebyggelsesprocenten helt vild. Der kan ikke foregå andet end, at man kan bo. Der er simpelthen ikke plads til andet.

Hertil kommer, at de skitserede boliger ifølge Steen Andersen er tiltænkt de forkerte:

– Vi skal i stedet bygge boliger for byens borgere. Der mangler for eksempel boliger til unge, der lige nu er nødt til at flytte fra byen, fordi der ikke er boliger til dem.

Noget der altså skal diskuteres på ny, håber Steen Andersen:

– Det tog lang tid, inden borgmesteren blev klogere. Men ros til ham for, at han nu har trukket i håndbremsen, så vi kan se på det igen.

Vi har taget hensyn

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget siger om Kent Max Magelunds udmelding:

– Jeg er helt med på at vi kigger på Kirkebjerg igen. Jeg har fået flere kommentarer fra borgere, som synes at byggeriet er for stort. På økonomiudvalgets møde forstod jeg på to af vores egne direktører, at de er bekymrede for kvaliteten at de nye boligområder. Det er tilstrækkeligt for mig til at vi nu bør se planerne grundigt efter i sømmene.

Desuden mener Vagn Kjær-Hansen, at man i løbet af processen faktisk har forholdt sig til nogle af de udfordringer, der har været:

– Vi har som noget nyt i de to nye lokalplaner bestemt, at hele 85 procent af parkeringen skal være i parkeringshus eller lignende. Det betyder, at vi får meget mere friareal i områderne, når der ikke skal bruges en masse jord på parkeringspladser. Hvis det ikke er nok, må vi stille større krav.

Samtidig mener Vagn Kjær-Hansen, at der er mere at kigge igennem end de to nye lokalplaner:

– Vi har i 2012 og 2014 vedtaget i alt fire lokalplaner i Kirkebjerg, som tillader lige så tæt bebyggelse, og hvor halvdelen af parkeringen må ske på jorden. De lokalplaner må have endnu større problemer med kvaliteten, og det skal vi også se på.

Vigtig bred inddragelse

På mødet onsdag aften forholdt Dansk Folkeparti sig kritisk til planerne om, at man ifølge lokalplan 243 må bygge op til otte etager.

Partiet mener, at seks etager må være nok.

Noget Allan Runager også understreger, da Folkebladet efterfølgende taler med ham:

– Vi var det eneste parti, der havde en indvending mod at bygge otte etager.

Til spørgsmålet om, hvad han siger til Kent Max Magelunds udmelding, siger Allan Runager:

– Jeg vidste ikke noget på forhånd. Men det er en glimrende idé at diskutere det hele igen. Men jeg må understrege, at borgmesteren jo sådan set ikke behøver at vende det med andre end sit eget parti, fordi de har flertal. Det er ikke sundt for demokratiet. Så jeg håber, når vi skal tale om det efter valget, at situationen er en anden, så de er nødt til at lytte til os. Vi bidrager gerne.

Paradigmeskifte

Det var store ord, der blev brugt på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Kent Max Magelund talte om, at han havde været for euforisk, og Mette Engelbrecht fra Venstre beskrev udmeldingen som et paradigmeskifte.

Et ord hun stadig bruger et par dage senere:

-Det er et paradigmeskifte. Det er en hel ny ledelsestil, vi ser her. Tidligere skulle vi bare nikke ja eller nej til indstillingerne. Men nu skal vi til at tale om sagerne. Vi skal for eksempel tale om, som vi har efterlyst, en boligpolitik for Brøndby. Den ros vil jeg gerne give borgmesteren.

Dog, fastslår Mette Engelbrecht, selvom de lokale politikere nu skal vende planerne for Kirkebjergområdet, er det vigtigt at bygge videre på det arbejde, der allerede har fundet sted:

– Det er klart, at vi fortsat skal holde god kontakt til investorerne. Vi skal diskutere de overordnede rammer politisk, men samtidig fastholde kontakten til investorerne.

Læs mere her