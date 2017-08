Demokratiet er intakt

Af

Leif Meyer Olsen (V), medlem af Miljø- og Teknikudvalget

Købmand Finn Jacobsen, SPAR Dalvangsvej, sætter i sit indlæg i Folkebladet 8. august spørgsmål ved demokratiet. Blandt andet fordi han ikke fik lov til at stille et spørgsmål på et KB-møde. Men Finn Jacobsen er orienteret om, at spørgetiden er for borgere bosiddende i Glostrup. Og han bor i Albertslund.

Finn Jacobsen har haft flere indsigelser til lokalplanen for Erhvervsområde Tavleholmsvej, og der er givet svar på alle. Borgmesteren svarede derudover på spørgsmålet om trafikafviklingen i Folkebladet.

Men Folkebladets læsere undrer sig sikkert over den rørende bekymring for trafikafviklingen i området. Derfor vil jeg ikke undlade at oplyse, at da Miljø- og Teknikudvalget behandlede indsigelser på sit møde 25. oktober 2016, havde Finn Jacobsen indsigelse mod en dagligvarebutik i området. Der udtryktes bekymring for, at kunder tages fra blandt andet SPAR Dalvangsvej, at der mistes omsætning og dermed arbejdspladser.

Også denne indsigelse har Finn Jacobsen fået svar på. Demokratiet er ikke sat ud af kraft, bare fordi man ikke får medhold i sine indsigelser.

Hele indsigelsen kan læses på www.glostrup.dk under Politik og referat fra MTU-mødet 25/10 2016.