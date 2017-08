Derby endte med ballade

Søndag var der kamp mellem Brøndby og FCK, også kaldet Derby, på Brøndby Stadion. Det gik ikke stille for sig. På forhånd havde politiet og Brøndby IF meldt ud, hvilken vej fans af FCk ville bruge til stadion. De skulle gå fra Brøndbyøster Station via Højstens Boulevard, Park Allé og Brøndbyvester Boulevard til stadion. De veje var derfor afspærrede i en periode op til kampen.

Nogle FCK fans valgte dog en anden vej. De havde varmet op på en bodega i Vallensbæk og tog s-toget til Brøndby Strand Station, og gik sydfra af Brøndbyvester Boulevard, der derfor var afspærret i en periode.

Da Brøndby i sidste minut bragte sig foran 1-0 gik nogle af FCK fansene amok og angreb vagter og det tililende politi. Kampen blev afbrudt i omkring et kvarter, inden der var styr nok på sagerne i FCK afsnittet, til at de sidste minutter kunne spilles.

FCK’s direktør, Anders Hørsholt tog efter afstand fra FCK fansenes opførsel.

– Det er totalt uacceptabelt og pinligt at opleve den slags. Der er ingen undskyldning for at opføre sig sådan eller angribe politi eller andre på stadion. Det er en skændsel og vi vil nu sammen med alle relevante parter gøre vores til at finde frem til dem, der har været involveret, så de får deres straf, siger han til FCK’s hjemmeside.

Ifølge Folkebladets oplysninger var der ikke problemer efter kampen.