Det handler om rent badevand

Lad mig starte med at pointere at de tiltag vi indfører i svømmehallen, ikke handler om kultur i forhold til udlændinge. Vi oplever mange der forsøger at smutte igennem baderummene uden at vaske sig korrekt med sæbe og uden badetøj. Specielt de unge gæster undviger at vaske sig, og det handler ikke om hygiejne tror jeg, nok snarere en øget grad af blufærdighed. Derfor er der opsat forhæng, og dem er der flere gæster der har kommenteret positivt på.

Der opsættes i skrivende stund ny tydelig skiltning i baderummene, som skal hjælpe gæsterne på rette vej i forhold til at forstå, at bruseområdet fremover er badetøjsfrit område

Der er på forsøgsbasis bevilget ekstra midler i indeværende år til øget bemanding i bruseområderne. Det betyder at der i september, oktober og november vil være en fast ”vagt” i bruseområderne i alle weekends hvor problemet er størst og i uge 42 (efterårsferien).

Alle initiativerne er indført for at sikre rent badevand i henhold til bekendtgørelsen som regulerer grænseværdierne for hvor meget klor vi må bruge.

Sandblæste vinduer ville være en skam, så det er der bestemt ikke nogle planer om. Ej heller ændrede lukketider for at tilgodese specifikke grupper af personer.

Slutteligt: Skabene i omklædningen har set bedre dage – indrømmet. Vi arbejder for at få så mange som muligt i drift henover sommeren.