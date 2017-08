DM medaljer til Glostrups fægtere

Denne weekend har der været DM for seniorerne og lørdag stod i kårdefægternes tegn. Glostrup stillede fægtere i både herre- og damerækken. Bedst gik det på dame-siden, hvor en af klubbens unge talenter, Zarina Stiller, fægtede sig hele vejen til finalen og sluttede med en flot sølvmedalje. Klubbens damehold fægtede sig til en bronzemedalje.

Både Zarina og Silja Pedersen som normalt er U17 fægtere var også på pisten sidste weekend, som opvarmning til DM, ved et senior rangliste-stævne hvor de begge fægtede sig til medaljer i hhv. guld og bronze.

En flok af de lidt ældre fægtere var til Veteran DM, som blev afholdt i Gilleleje lørdag den 19. aug. Her blev det også til en stribe medaljer på kårde; Randi Hjorth vandt sølv i damernes +50 klasse, Annette Langkilde bronze i damernes +40, og Martin Jensen bronze i herrernes +40.

Fægterne skal afsted igen allerede i den kommende weekend. Her går det løs igen, når alle aldre kan fægte til MM Vision Cup og Kårde Cup i Vordingborg.