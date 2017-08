Døgnrapporten

Ung mand udsat for gaderøveri

BRØNDBY. Søndag den 30. juli klokken 07.17 blev en 20-årig mand udsat for gaderøveri af tre ukendte gerningsmænd nær Brøndby Strand Station, da han var på vej hjem. Gerningsmændene overfaldt manden og tildelte ham flere slag og spark, hvormed han mistede bevidstheden. Gerningsmændene var iført masker, som dækkede for næse og mund, hvorfor manden ikke kan beskrive dem yderligere.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Villaindbrud

BRØNDBY. Mandag den 31. juli anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i familiens hus på Parkdammen i Brøndby, mens de havde været på ferie. Gerningsmanden havde opbrudt et vindue med et koben og herefter gennemrodet store dele af huset, inden vedkommende havde forladt stedet med bl.a. smykker, parfumer og kontanter.

Bil beslaglagt

BRØNDBY. Mandag den 31. juli klokken 19.55 blev en personbil bragt til standsning på Gillesager i Brøndby, hvor føreren, en 29-årig mand blev sigtet for kørsel uden førerret. På grund af flere lignede sager blev bilen beslaglagt.

Forsøg på butikstyveri

BRØNDBY. Onsdag den 2. august klokken 12.48 blev en 25-årig mand tilbageholdt for forsøg på butikstyveri i et supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Manden havde forsøgt at forlade butikken med over 100 vandflasker, han ikke havde betalt for.

Narkotikakørsel

VALLENSBÆK. Onsdag den 2. august klokken 23.57 blev en 26-årig mand sigtet for narkotikakørsel, da han blev bragt til standsning på Vejlegårdsvej i Vallensbæk, hvor han blev testet til at være påvirket af kokain.

Soloulykke på motorvej

VALLENSBÆK. Torsdag den 3. august klokken 11.02 skete en soloulykke, da en 18-årig mand mistede herredømmet over sin bil, da han kørte på Køge Bugt Motorvejen nær Vallensbæk. Manden kørte i tredje vognbane, da han mistede kontrollen over bilen, hvorefter bilens bagerste del ramte autoværnet og herefter fortsatte over i modsatte side af vejen, inden bilen til sidst standsede i en grøft.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Torsdag den 3. august omkring klokken 20 blev en 71-årig mand kontaktet af sin nabo, som fortalte, at en eller flere ukendte gerningsmænd var brudt ind i mandens hus, mens han var på ferie. Gerningsmanden havde brudt et vindue op, hvorefter vedkommende havde gennemrodet flere af husets værelser. Hvad der er stjålet er endnu uvist.

Hash og bil beslaglagt

BRØNDBY. Torsdag den 3. august klokken 21.00 blev en 26-årig mand stoppet i sin bil på Park Allé i Brøndby, hvor han blev sigtet for at køre bil, selvom han tidligere har fået frakendt sin førerret. Mandens bil blev i samme forbindelse beslaglagt på grund af flere lignende sager. Manden blev ligeledes sigtet for lov om euforiserende stoffer, da han ved visitering blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash.