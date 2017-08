Droner bliver en del af undervisningen på produktionshøjskolen

Drone. For bare få år siden var ikke ret mange klar over, hvad dette ord betyder.

Men det har ændret sig med lynets hast. Prøv således i dag at sige ordet til en professionel fotograf eller en projektleder på en større byggesag, og de vil straks begynde at fortælle om, hvilke nye muligheder en drone giver.

Dronen, et lille førerløst luftfartøj som ofte medbringer et kamera og som kan bruges til at se tingene oppefra og filme dem, har nemlig i den grad fundet plads i manges bevidsthed og arbejdsdag. Og alt tyder på at behovet kun vil vokse.

En succes man håber at kunne gøre brug af på Produktionshøjskolen i Brøndby.

Skolen vil nemlig nu, som den første produktionsskole i landet, give eleverne mulighed for at få et droneførebevis.

– Vi håber at komme i kontakt med en ny gruppe elever, blandt andet gamerne, der sidder derhjemme og spiller i mange timer siger Kim Helsted, skoleleder på Produktionshøjskolen i Brøndby.

– Men der er også andre perspektiver i det. Vi håber, vi med tiden kan tilbyde flere grupper af vore elever muligheden for at få beviset. For en drone kan bruges i mange sammenhænge. Desuden ved vi, at for eksempel håndværkere og ejendomsmæglere efterspørger hjælp fra droner, så der er også et marked, hvor vi kan gå ind og dække nogle behov.

Smittende begejstring

I første omgang er to af skolens lærere ved at tage droneførerbeviset, så de bliver i stand til at undervise eleverne, og undervisningen bliver forankret på skolens linjer for Film og TV og Foto, grafik og kommunikation.

Blandt de undervisere, der i første omgang kommer til at arbejde med dronerne, er man glade for det nye tiltag. Således siger Henrik Ledet, underviser:

– Når vi laver film, så er bevægelse et centralt element. Der bruger vi nu kraner, og det er dyrere og mere besværligt. Med dronerne får vi en hel ny mulighed.

Også Henrik Lindemann, linjeleder på Foto, grafik og kommunikation ser store muligheder i dronerne:

– Vi har været ude og prøvefilme med en drone. Der fik vi lov til at følge en af spillerne på Brøndbys kvindehold. Den kunne følge med hende i halvanden meters højde, selvom hun driblede i fuld fart.

Noget der skabte begejstring hos underviserne, men også blandt de elever, der var med:

– Det var virkelig sjovt, og det fantastiske var, at selvom eleverne ikke kunne flyve med dronen, så blev de også begejstrede og optaget af det.

Rykke frem i køen

Selvom undervisningen i første omgang altså er tiltænkt de elever, der arbejder med film og foto, så er mulighederne store for alle elever på længere sigt, mener Tom Aarup Larsen, linjeleder på Film og TV-linjen:

– Prøv at tænk sig den unge fyr, der skal ud og søge praktikplads hos for eksempel en tømrer, og som kan sige, at han har et droneførerbevis. Det vil helt sikkert give ham nogle fordele.

Desuden vil arbejdet med at få et droneførerbevis hjælpe eleverne på en måde, som de måske slet ikke opdager, siger Tom Aarup Larsen:

– Det er faktisk ret svært at få et bevis. Der er mange regler, man skal sætte sig ind og forstå. En del af vore elever har tidligere haft svært ved skolen og boglige fag. Men her vil de have en hel anden motivation til at arbejde med det. Her kommer de til at kunne se meningen med at bruge kræfter på det boglige.

Det vi altid gør

Produktionshøjskolen i Brøndby hjælper unge der, som Kim Helsted formulerer det, ikke har taget den lige vej igennem uddannelsessystemet. Unge, der altså har nogle udfordringer at kæmpe med ved siden af skolen og ungdomslivet.

På produktionshøjskolen går de på en af skolens forskellige linjer, for eksempel Køkken og kantine. Målet er at styrke elevernes kompetencer og give dem et indblik i, om det er i denne retning, de skal tænke deres fremtid.

Selvom det således er målet at hjælpe eleverne til en afklaring i forhold deres situation og give dem nogle faglige redskaber, de kan bruge fremover, er der en anden ting, som er ligeså afgørende, siger Kim Helsted:

– Det vigtigste i vores arbejde er at tage de unge alvorlig, som dem de er. Naturligvis skal de mødes med en høj grad af faglighed. Men det er ligeså vigtigt, at de mærker, at de på PHS er en del af et fællesskab. Og er værdifulde mennesker, der kan noget og er noget. Med dette droneprojekt kan vi forhåbentlig komme i kontakt med endnu flere, der vil have godt af dette.

Aktiv i lokalmiljøet

Produktionshøjskolen i Brøndby og landets øvrige produktionsskoler går et interessant efterår i møde. Deres fremtid er nemlig en del af de politiske forhandlinger om, hvordan man lokalt sikrer endnu bedre overgange til uddannelse og arbejde til udsatte unge. En situation, Kim Helsted naturligvis har fokus på. Han håber derfor at dronerne kan være et udtryk for noget af det produktionshøjser som sin egen styrke:

– For det første er det her et skridt ind i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at behovet for mennesker, der har IT-kompetencer og kan betjene en drone, vil stige. Det ekstra kort vil vi give de unge. For det andet håber vi også, at vi hermed kan løse endnu flere opgaver for lokalsamfundet. Både i forhold til foto- og filmproduktion, men også for andre, for eksempel håndværkere.

På www.phsbrondby.dk/skolen/uddannelse-af-dronepiloter/ kan man se mere om uddannelsen