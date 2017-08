En kær koncert

Torsdag aften. Klokken er 18 og Lars Jørgensen, organist ved Vallensbæk Kirke, går på scenen og byder velkommen til årets Gadekærskoncert.

Det er 13. gang, han står i spidsen for det, der med tiden har udviklet sig til en institution i Vallensbæk, og som også trækker folk fra flere omkringliggende kommuner.

Lars Jørgensen kigger ud over det rekordstore publikum på over 4.000 tilhørere og går i gang med sin velkomst.

I løbet af de næste tre timer kan han præsentere en perlerække af musikere og sangere, nemlig Thomas Eje, Tomas Ambt Kofod, Preben Kristensen, Søren Pilmark og Stig Rossen.

Og så kan han give Vallensbæk Kirkes kor mulighed for at synge sammen med de professionelle topartister.

Hvad publikum ikke ved, da Lars Jørgensen træder ind på scenen, er, at dette bliver den sidste koncert, han står i spidsen for.

Første solist på scenen er Stig Rossen, der synger This is the Moment.

Sidste gang

Torsdag kl. 11. Plænen omkring gadekæret er ved at blive gjort klar til aftenens koncert og på scenen er lydmændende ved at pakke deres udstyr ud, så alt er klar til eftermiddagens prøver.

– Hvis vi skal tale sammen, så må du følge med her.

Lars Jørgensen suser forbi i retning af sognegården.

– Jeg har lige nogle programmer, som jeg skal hente. Der er lidt tryk på nu, men sådan skal det være.

I sognegården får Lars Jørgensen øje på et par højtalere, som tydeligvis burde være på scenen i stedet.

– Hvad laver de her? Der er måske nogen, der har glemt dem. Det må jeg lige spørge om.

Udover at være organist ved Vallensbæk Kirke har Lars Jørgensen været aktiv i mange forskellige sammenhænge, og at han i år har kunnet tiltrække hele fem solister fra den musikalske superliga, skyldes personlige relationer, og at de alle har været i Vallensbæk før og har kunnet lide det.

– Jeg kender de her folk og har spillet med dem flere gange. Det er fantastisk, at de vil være med. Men det er også fordi, de har været her før og kan lide det.

Tilbage ved scenen møder Lars Jørgensen en af lydmændenen:

– Der står nogle højtalere oppe i sognegården. Jeg tror, vi skal have dem herned.

Hvorfor jeg gør det?

Lars Jørgensen, der fyldte 60 tidligere i år, går med halstørklæde her midt i augustvarmen, fordi feberen har fat i hans krop, og i det hele taget virker som en mand, der i sådanne situationer stiller store krav til både sig selv og dem, han arbejder sammen med, tænker sig om et øjeblik:

– Det gør jeg fordi, det er sjovt at være med til, og fordi jeg glæder mig til at stå midt i det hele i aften og se, at det lykkes.

Lars Jørgensen tænker sig om engang til.

– Det jeg siger nu, må du ikke skrive før i næste uge, for det er meget få der ved det, før jeg siger det i aften. Men det her bliver min sidste koncert. Det er et fantastisk program, vi har i år, og det er derfor det rette tidspunkt at stoppe.

Et par lydfolk får en bemærkning med på vejen. Der er noget, der skal rettes til.

– Det er jo blevet en tradition og et samlingspunkt for folk her i Vallensbæk. Det er mange af de samme sange, der bliver sunget, og det giver genkendelse i hverdagen. Jeg håber, det kan være med til at skabe sammenhold. Og så giver det medlemmerne af koret mulighed for at synge med nogle af de bedste i landet. Det er jeg glad for, at jeg har været med til at skabe.

Godt for Vallensbæk

Klapstole, madpakker og vinflasker er fundet frem, og de første sange er sunget. Skyerne truer endnu kun med regn.

I teltet bag ved publikum står Marianne Friis- Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative. I aften er hun her som aktiv i Lions Club og er en af de frivillige, der i pausen skal sælge æbleskiver.

– Det er fantastisk at være med til. Det er et meget fint program, og det, at det er gratis, giver alle en mulighed for at være med.

Dermed mener Marianne Friis-Mikkelsen, at Gadekærskoncerten er med til at vise noget af det bedste ved Vallensbæk frem:

– Det her er et fint fremstød for Vallensbæk. Der kommer helt sikkert folk andre steder fra, som ser, hvad vi kan i Vallensbæk.

Udenfor teltet står et andet kommunalbestyrelsesmedlem, Søren Wiborg fra Socialdemokratiet.

– Det er et flot program, og det er godt at se, at der er så mange, der er kommet.

Som de andre, Folkebladet taler med, hæfter også Søren Wiborg sig også ved årets program:

– Solisterne kommer i respekt for Lars, og det er altså noget, vi andre kan glæde os over.

Forrest til venstre for scenen sidder Vivi Voldfrom, der har boet de seneste 11 år i Vallensbæk. Hun er fast deltager i koncerterne.

– Det er fantastisk. Jeg er her hvert eneste år. Det er altid nogle gode kunstenere, der kommer og synger, og så synger kirkekoret også rigtig flot.

I det hele taget er Vivi Voldfrom ganske tilfreds med livet i Vallensbæk:

– Jeg er glad for at bo her. Der sker mange ting, og inden jeg flyttede hertil, ønskede jeg at komme til at bo her.

Oppe ved scenen danser et par af de mindste tilhørere til musikken, og en af dem bliver hevet til siden, inden hun stormer op på scenen.

Kirkekoret synger de sidste toner af et Melodi Grand Prix potpourri

– Så er der pause.

Lars Jørgensen er ikke blot pianist, men også aftenens konferencier.

– Husk at bruge de 20 minutter til at støtte dem oppe bagved, der står og sælger mad og drikkevarer.

Skyerne bliver mørkere og tungere. Regnen er på vej. Men fra tilhørerne, der strækker ben og taler med bekendte, kan man høre latter og nynnen.

Glæden ved en kær koncert kan ikke spoleres.

Gadekærskoncerten bliver arrangeret i et samarbejde mellem Vallensbæk Kirke, Vallensbæk Kommune – og Lions Club og KFUM-spejderne Strandboerne stod som sædvanligt for boder med mad og drikke.