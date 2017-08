Endnu en succesrig Glostrup Festival

Fra fredag til søndag var der gang i den på fodboldbanerne omkring Glostrup Stadion. Fredag var der fodboldturnering AL-Bank Cup, der tiltrak mange, der arbejder i Glostrup. Og her spillede bandet Wild Wax Combo i musikteltet.

Søndag blev der overrakt kulturpris, og Johnny Deluxe lukkede og slukkede festen, der om lørdagen var præget af lidt familiehygge med nogle foreninger, der gav folk lov til at prøve for eksempel at fægte eller spille 3D twister.

Succesrig lørdag

Men ligesom sidste år var den helt store succes lørdag. Fra tidligt om morgenen lå der piger i kø, for at få nogle af de gode pladser til Page Four, og helt til klokken 23 om aftenen, hvor Gasoline sluttede den sidste koncert i musikteltet, var der gang i den på festival pladsen.

Årets helt store trækplaster var selvfølgelig Lis Sørensen, der spillede over en time, og hvor folk stod på en stor del af pladsen og lyttede og sang med.

Også den efterfølgende koncert med Phlake, der jo næsten var på hjemmebane – de kommer fra Albertslund – var et stort trækplaster.

Et af de lokale indslag var Jeppe Almskou, som Folkebladet også havde talt med før festivalen. Han var efter sin koncert i musikteltet rigtig glad for festivalen.

– Der var god stemning, det var et dejligt publikum, og vi nød det helt vildt. Det var fedt, at der var så stort et fremmøde, sagde han.

Han var især glad for at se mange kendte ansigter blandt publikum.

– Det var ligesom at komme hjem. Der var mange man kendte blandt publikum, sagde han.

Selvom det er relativt nyt, at han optræder under eget navn og der derfor ikke er så mange, der kender hans musik endnu, blev der sunget meget med på den sidste sang.

– Da folk sang med på Butterflies til sidst var det virkelig fedt. Vi havde fuld lyd på scenen og vi kunne stadig høre, at folk sang med, sagde han.

Hygge festival

Især lørdag var der rigtig festival hygge til festivalen. Gæsterne stødte på gamle venner konstant, og sad og hyggede på græsset. Til madboderne og i barerne var der – nogle gange lang – kø.

– Jeg elsker festivalen. Jeg kommer for hyggen, menneskerne, musikken og bajerne. Det er super fedt, de har virkelig oppet sig, sagde Mikkel Steensen-Bech.

Han var primært kommet for at høre Lis Sørensen, men endte med også at høre en masse andet musik.

– Lis Sørensen er noget jeg kender fra barndommen, det er noget min mor spillede for mig. For mig er det barndom og hygge, god og glad musik, sagde han.

Ifølge arrangørerne var Lis Sørensen koncerten der, hvor der var flest mennesker på pladsen.

– Vi har ikke de endelige tal for, hvor mange der var på pladsen på en gang. Der gik over 12.000 mennesker gennem porten i løbet af lørdagen, siger Gitte Krogsgaard fra Glostrup Kommune.

En ting hun bed mærke i ved festivalen i år var, at der var mange mennesker på pladsen konstant, der var ikke døde perioder.

– Der var nogle på festivalpladsen hele dagen. Lige fra Page Four spillede til start til et helt fyldt telt til Gasoline. Der var nogle, der kom til nogle ting og gik igen, og så var der andre, der var her til andre ting. Der har været aktiviteter for alle i løbet af weekenden, siger hun.

Frivillighed har været et nøgleord i festivalen. I barerne og masser af andre steder rundt omkring på festivalen så man dem i de karakteristiske grønne trøjer.

– Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle de frivillige, der hjælper med på vores festival. I er simpelthen fantastiske, og uden jer ingen festival, sagde borgmester John Engelhardt i sin åbningstale.

Han var også glad for, at det lokale erhvervsliv bakkede op om festivalen.

Igen til næste år

Glostrup Festival 2017 blev en realitet, da der sidste år blev givet en engangsbevilling til at fortsætte festen, efter det havde været en succes at holde festivalen i forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum.

Lige nu er politikerne ved at forhandle om budgettet for 2018, og de politikere, som Folkebladet har talt med, siger, at det er meget sandsynligt, at der bliver givet penge til endnu en fest.

– Jeg har oplevet en masse borgere, som var rigtigt glade for festivalen. Vi planlægger at sætte penge af til festivalen igen til næste år, siger John Engelhardt.