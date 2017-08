Ensom demonstration mod højere bidragssatser

Med en rød fane uden noget på og en kasse fyldt med løbesedler, demonstrerede Lars H. Nielsen i forrige uge alene foran Nykredit på Hovedvejen i Glostrup.

Ud over at Nykredit ifølge Lars H. Nielsen er en af de største skurke i kampen om at holde biddragssatserne nede, så har selve bygningen nemlig også en personlig betydning for ham. Han har nemlig selv arbejdet i bygningen, dengang den husede Maskinsnedkernes Fagforening, der senere blev til Træ, Indstri og Byg og til sidst til 3F.

– Jeg arbejdede i Bygningssnedkernes Aktieselskab i Fabriksparken her i Glostrup. Det blev skabt under en lockout i 1899, og blev skabt med tanker om medbestemmelse for arbejderne og overskudsdeling. De har været med til at bygge mange almennyttige boliger i Glostrup, siger han.

Og hvad har hele denne historie om arbejderkamp så med Nykredit at gøre? For Lars H. Nielsen er det to sider af samme sag.

– En kreditforening er i virkeligheden en fagforening for låntagere. Kreditforeningerne blev skabt, da gartnere, bønder og andre små erhvervsdrivende slog sig sammen for at kunne låne penge i fællesskab og få gode renter, siger han.

Men den foreningstankegang mener han er på vej væk.

– Der er gang i en magtkamp lige nu. Vi prøver at vælte Nykredits lakajer til det kommende valg, siger han.

For som en af de sidste realkreditinstitutter er Nykredit nemlig stadig ejet af låntagerne. Og netop låntagerne i blandt andet Glostrup, Brøndby og Vallensbæk skal snart stemme om, hvem der i fremtiden skal repræsentere dem. Og her håber Lars H. Nielsen at vinde. Han går blandt andet ind for, at Nykredits vokseværk skal begrænses.

– Der er ikke rigtig nogen grund til at hæve bidragssatserne. De har lige brugt penge på at købe en bank. Det de i virkeligheden vil, det er at blive store. Det er direktørernes konkurrence, hvor man vinder, hvis man er størst, siger han.

En af dem, der kom forbi demonstrationen var Steffen Øsby fra Glostrup. Han var enig med Lars H. Nielsen.

– Bankerne gør det, som bankerne altid har gjort. De skaber profit. De fremstår som om de repræsenterer låntagerne og giver vejledning, men det gør de ikke. Jeg synes det er fedt, det han gør. Vi er de mange, men det er dem, der ejer bankerne, der bestemmer. Man kan jo ikke købe et hus uden at gå i banken, siger han.