Er den demokratiske proces sat ud af kraft?

Finn Jacobsen

Købmand

Spar Dalvangsvej

På førstkommende kommunalbestyrelsesmøde skal I formentlig behandle forslag til Lokalplan for Erhvervsområde ved Tavleholmsvej og Hovedvejen.

For mig at se ligner det et på forhånd aftalt projekt, hvor kommunen har accepteret projektet, uanset hvilke indsigelser der måtte komme.

Undervejs er der kommet en del indsigelser, både fra undertegnede, men også fra naboer og andre erhvervsdrivende.

Alle disse indsigelser er dog fejet af banen, undtagen indsigelsen fra grundejeren, hvor kommunen tager indsigelsen til efterretning og hurtigt tilretter lokalplansforslaget.

Modstandernes kritik går hovedsageligt på den kraftigt øgede trafik i krydset, hvor der fra sidevejene kører ca. 1000 biler i døgnet, hvilket allerede nu giver problemer i spidsbelastningstiden. Ifølge kommunens beregninger kommer der med etablering af en dagligvarebutik 3500 biler i døgnet. Og dette er uden den yderligere udbygning af området, som kommunen har planer om. Undervejs har kommunen adskillige gange måttet ændre i trafikberegningerne, som man oprindeligt havde beregnet til 1300 biler i døgnet. Så blev det ændret til 3300, og nu til 3500 biler i døgnet – og dette helt uden at det får nogen indflydelse på konklusionerne. Det store spørgsmål er, om kommunens rådgivere har regnet forkert utallige gange, eller om man fra kommunen bevidst forsøger at sløre den reelle trafikmængde?

Af kommunens interne mails fremgår det også klart, at ansatte i forvaltningen allerede i dag anfører, at der er problemer med trafikafviklingen, men dette er ikke kommet tilstrækkeligt tydeligt frem i processen.

Jeg fik ikke lov til at stille spørgsmål ved et kommunalbestyrelsesmøde, ligesom jeg ikke får svar på spørgsmål stillet her i bladet. Hvorfor mon?

Så kære kommunalbestyrelsesmedlem jeg opfordrer dig til, inden I vedtager forslaget, at gøre dig den ulejlighed at læse sagen grundigt igennem. Den har stor betydning for os, der bor eller arbejder i området.

Længe leve ”Demokratiet”