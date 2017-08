Et hus på de unges betingelser

Pilegården på hjørnet af Roskildevej og Korsdalsvej dannede for 50 år siden rammen om et rigt ungekultur- og musikliv i Brøndby, da huset dengang fungerede som ungdomsklub.

Siden da er meget sket, og indtil sommeren år 2014 rummede det gamle stuehus Brøndbys lokalhistoriske arkiv. Med flytningen af arkivet er der igen gjort plads til, at huset kan få lov at danne rammen om Brøndbys ungekulturliv.

De unges eget hus

Da huset blev stillet til rådighed for de unge, var der hverken tænkt på, hvilke unge eller hvilke aktiviteter, huset skulle omfatte. Det eneste fastlagte var målgruppen, de 18-25-årige, og at huset skulle være et selvorganiseret ungekulturhus. Præmissen for huset har altså hele tiden været, at det er kommunens unge, der bestemmer hvilke aktiviteter, der skal være i huset. Og at det er de unge selv, der planlægger, organiserer og afvikler aktiviteterne.

Indtil videre har huset således blandt andet rummet fredagsbarer, faste koncert­rækker, fællesspisninger, musikproduktion, gamingturneringer, brætspilsaftener, rollespil og temafester.

Hædret for indsats

Efter de første indledende ungemøder efter huset igen var blevet centrum for ungeaktiviteter, var der hurtigt en gruppe unge, som begyndte at bruge huset, og så det som deres mulighed for at skabe kulturelle aktiviteter for og med kommunens andre unge. Deres indsats, fra maling af rummene over planlægning af aktiviteter til oprydning efter fester og meget andet er ikke gået ubemærket hen, og blev ved foreningsfesten tidligere på året belønnet med Brøndby Kommunes Kulturpris. Kent Max Magelund (S) sagde dengang:

– Havde jeg selv været ung i dag, ville jeg se huset som et sted, jeg selvfølgelig også skulle forbi, for at se om der var noget, jeg kunne identificere mig med og spejle mig i. Det kunne have været med til at udvikle mig som ungt menneske i en alder, hvor man er usikker på sig selv, og leder efter sin egen personlighed.

Alle kan være med

Alle Brøndbys unge mellem 18 og 25 år er velkomne, både til de aktiviteter, der finder sted på Pilegården, og til selv at prøve kræfter med at skabe arrangementer for og med andre unge. Alle arrangementer bliver offentliggjort på husets Facebookside, hvor man også kan skrive til de unge, der pt. udgør kernegruppen af frivillige i huset, ligesom man kan se, hvornår der bliver holdt åbne møder. Derudover er huset bemandet den første tirsdag i hver måned mellem klokken 18 og 21, hvor alle nysgerrige er velkomne til at komme forbi til en snak, en kop kaffe, et slag bordfodbold eller andet.

Se mere på https://www.facebook.com/PG2605/