Farlig vej for cyklister

Henrik Jacobsen

Opstillet til kommunalvalget for konservative

Brøndby Nord vej, 92 10 03

Vibeholmsvej der forbinder cykelstien mellem Byparken i Glostrup og Banestien i Brøndby er farlig for cyklister. Der kører dagligt hundredevis af lastbiler til og fra Priorparken og der er parkerede biler i begge sider af vejen. To lastbiler kan kun med besvær passere hinanden og der er ikke plads til en cyklist når det sker. Jeg har tidligere henvendt mig til Brøndby Kommune angående dette, men intet er sket. Det kan ikke være rigtigt at man skal cykle med liv og førlighed som indsats. Det er heller ikke sjovt at være chauffør og risikere at køre en ned. Man kunne evt, dele fortovet mellem fodgængere og cyklister. Det er nemlig begrænset hvor mange fodgængere der går der.

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Både kommunen og jeg er godt klar over at situationen på Vibeholmsvej ikke er ideel for cyklister. Det er heller ikke rart for cyklister at køre gennem den smalle viadukt under jernbanen sammen med store lastbiler.

Vi har i mange år haft en plan om at forlænge den eksisterende sti syd for banen ind i Glostrup Kommune. Den sti ville skabe en rigtig god forbindelse fra Banestien til Byparken.

Den løsning har Glostrup Kommune nu meddelt at de ikke ønsker, da den vil medføre risiko for uønsket parkering i villakvarteret ved Søndervangen. Vi kan derfor ikke etablere den sti.

Vi arbejder for at få etableret en station ved Priorparken, og den vil medføre en større ombygning af vejene omkring banen, herunder Vibeholmsvej. Jeg håber, at der vil kunne etableres en stiforbindelse på det tidspunkt. Indtil da må vi henvise til andre veje, f.eks. Roskildevej som har brede cykelstier.