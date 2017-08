Festival med lokal musik

Når der i weekenden er Glostrup Festival, vil særligt en koncert have en lokal forankring i byen. Klokken 18.30 i musikteltet skal Jeppe Almskou nemlig spille. Forsangeren og ham, der ligger navn til bandet, er født og opvokset i Glostrup. Sidste år spillede han også til Glostrup Festival som en del af bandet Forest on Fire, men i år står han selv på plakaten.

– Jeg synes, det er trygt at spille på Glostrup Festival. Mange ville få sommerfugle i maven over at spille sammen med det line-up med Phlake, Lis Sørensen og Page Four. Men det er trygt for mig, at der er nogen, der vil satse på mig og min musik. De har tillid til mig. Jeg kan også godt mærke det på seriøsiteten i bandet, de tager det seriøst at skulle spille sammen med så store navne, siger Jeppe Almskou.

Han er særligt glad for at få lov til at spille i sin hjemby.

– Det er godt at komme tilbage til Glostrup. Jeg er født og opvokset på Højvangsvej. Jeg har spillet mange gange til Glostrup Kulturnat og lignende. Det er rart at kunne kigge ned på publikum og se nogle kammerater fra folkeskolen eller en tidligere kæreste, siger han.

Nyt projekt

Sidste år spillede han rockmusik sammen med Forest on Fire. I år bliver det anderledes.

– Nu er jeg singer/songwriter. Der er fokus på melodier og fængende omkvæd. Og så synger jeg sange om kærlighed. Men en koncert med Jeppe Almskou er ikke kun musikken og teksterne, det er også alt det, der bliver sagt mellem numrene og alt det, der sker på scenen, siger forsangeren.

Derfor har bandet øvet intenst op til festivalen. Jeppe Almskou vil gerne have alle detaljer aftalt og gennemøvet inden festivalen. Hvis der skal råbes ’hell yeah’, så skal det være aftalt på forhånd.

– Det sker ikke, hvis man ikke har aftalt det og prøvet det i øveren, siger han.

Da Folkebladet mødte dem i sidste uge, havde de styr på omkring halvdelen af det 45 minutter lange sæt.

– Vi har styr på, hvad der skal ske. Det er nyt, men alle er så dygtige musikere, at det nok skal komme til at fungere, siger han.

Selvom projektet er nyt, har Jeppe Almskou allerede masser af materiale. Faktisk så meget, at det var nødvendigt at vælge noget fra.

– Jeg skrev alle vores sange ned på hvert sit stykke papir, så puttede jeg dem i en margretheskål og trak vores sætliste tilfældigt. Men så ændrede jeg alligevel nogle ting bagefter, siger han.

Han håber, at bandet omkring Glostrup Festival kan udgive sin første single og senere på året en EP.

Trygt for publikum

Når Jeppe Almskou går på scenen til Glostrup Festival, ved han derfor også godt, at publikum ikke kender hans musik.

– Når man har et mellemstort publikum, der ikke helt ved, hvem man er, er det vigtigt hurtigt at få en relation til publikum og få afklaret, hvad det bliver for en koncert og oplevelse, de går ind til. Det skal også være trygt for publikum at være til koncert med os, siger Jeppe Almskou.

En af de ting, der kan skabe tryghed, er øjenkontakt, mener Fanny Simone Steinbüchel, der synger kor.

– For mig er øjenkontakt afgørende. At man har en direkte kontakt til publikum, når man står på scenen, siger hun.

Ud over hende syger Rasmus Ricco Nordentoft også kor, Martin Holm Cservenka spiller guitar, Jonas Guttesen spiller klaver og Kasper Dahl Holdt spiller bas.