Flere gokart medaljer

Det gik rigtig godt for Børnenes Gokart Klub (BGK) fra Brøndby til 3. afdeling af Sjællandsmesterskabet på Barmose-banen ved Vordingborg.

Anton Saugmann Güllich gjorde ”rent bord” i Cadett Mini: to gange hurtigst tid i de to gange træning, nummer et i tidtagning, to gange heatsejr i kvalifikationsheats og nummer et i finalen. Det er 2. sejr til BGK’eren Anton Saugmann Güllich i SM-serien i 2017. Karl Esteban Birkebæk snuppede 3. plads i finalen. Mikael Akbal havde en del tekniske udfordringer med sin kart og sluttede derfor som nummer 13 i finalen.

I Cadett Junior konsoliderede alle BGK’erne i klassen Marcus Skjellerup, Jonathan Weywadt og Magnus Nordal Terkildsen deres samlede top-4 i Sjællandsmesterskabet 2017 med henholdsvis nummer to, nummer tre og nummer fire i finalen i Barmosen.

Den 4. og sidst afdeling af SM 2017 bliver afviklet i Korsør den 23. og 24. september 2017.