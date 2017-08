Af

Henrik Lund, Rødkælkevej 384, Kandidat til kommunalbestyrelsen for SF

I Glostrup har man store planer om byudvidelse. En del af en sådan plan må nødvendigvis også omfatte sundhedssektoren, altså må der indtænkes flere læger i byen.

I dag ligger alle Glostrups læger tæt på bymidten, så jeg tænker at foreslå, at i stedet for at få yderligere koncentration af læger i Glostrups bymidte, så at få nye læger til at slå sig ned i Hvissinge og/eller Ejby.

I Hvissinge bliver der snart en ledig grund, nemlig på Fuglestien, der hvor institutionen Fuglekær i dag ligger. Denne grund kunne passende benyttes til at opføre et moderne sundhedshus, med læger, fysioterapi, tandlæge og måske et træningscenter og lignende faciliteter.

Grundlaget er helt sikkert til stede, kommunens øvrige læger har allerede nu begrænset eller ingen plads til nye patienter.

I Hvissinge er der en bred befolkningssammensætning, børn, unge, gamle og alle os andre. Fælles vil være, at mange sikkert vil søge mod et sådant lægehus, da adgangen til lægen, tandlæge med flere vil blive væsentligt lettere for områdets beboere, end det er for nuværende.

Så lad os tænke langsigtet i Glostrup, og vise at man virkelig vil den såkaldte 30-30-30 plan ved at sikre at nogle at de banale fornødenheder for at trække folk og erhverv til, er i orden, heriblandt at der er sundhedspersonale nok i byen til at tage imod de mange nye indbyggere. Man planlægger jo med en vækst på op imod 7.000 nye borgere i løbet af de næste 10-12 år, hvilket under alle omstændigheder vil medføre behov for tre-fire nye læger i kommunen, hvis man skal sammenligne med den nuværende mængde, hvor der ifølge Glostrup kommunens hjemmeside er syv praktiserende læger/lægehuse til cirka 23.000 indbyggere.