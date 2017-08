Flere ressourcer til ældre tænder

I dag har de fleste ældre deres egne tænder livet igennem. Når man bliver ældre og svækket, og måske bliver dement og kommer på plejehjem, så er det en vanskelig opgave at holde tænderne sunde.

Men dårlig tandhygiejne kan have store konsekvenser, da skadelige bakterier i munden er årsagen til blandt andet mange ældres lungebetændelser og akutindlæggelser.

Derfor er det afgørende, at plejepersonalet og tandplejen er inde over de ældres tandhygiejne og blandt andet hjælper med at børste både tænder og evt. proteser.

Løbende arbejde

Det har man arbejdet med systematisk i Brøndby Kommune i mange år, og nu har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal bruges endnu flere ressourcer på at sikre, at de svageste ældre får hjælp til at holde deres tænder sunde.

– Vi har et godt samarbejde med plejecentrene og hjemmeplejen i Brøndby. Vi kommer på samtlige plejecentre en gang om ugen, hvor vi børster de ældres tænder og oplærer omsorgspersonerne i at børste tænder og hvordan proteser skal behandles, siger Kitte Nottelmann, leder af tandplejen i Brøndby Kommune.

Et arbejde der løbende skal være fokus på, ifølge Kitte Nottelmann:

– Det er en stor og løbende opgave, da der hele tiden er nyt personale, der skal have den viden. Og vi er ude ved alle de ældre i hjemmeplejen en gang om måneden, som er visiteret til omsorgstandplejen. Så vi gør i forvejen et stort og systematisk arbejde for at holde tandsundheden hos vores svageste ældre høj.

Og her kommer de ekstra ressourcer til at gøre gavn, mener Kitte Nottelmann:

– Med de øgede ressourcer kan vi nu lave mere af det vigtige forebyggende arbejde, hvor en tandplejer og assistent er ude ved borgerne og hjælpe dem.

Vigtig for helbreddet

Som noget særligt i Brøndby Kommune har alle ældre borgere en såkaldt tandplejeplan, som personalet skal følge og som tandplejen følger op på.

– Vi gør meget og vi kan se, det virker. Vi håber, at det nye tiltag med øgede ressourcer bevirker, at der kommer færre akutindlæggelser, for dårlig tandhygiejne giver flere lungebetændelser. I det hele taget relaterer de skadelige bakterier i munden til en række sygdomme, ikke mindst er god tandhygiejne vigtig, når man har diabetes, fortæller Kitte Nottelmann fra Brøndbys tandpleje.