Fodboldturnering var sport og hygge

Fredag blev fodboldturneringen AL-Bank Cup afholdt til Glostrup Festival. Otte hold med fem spillere på banen af gangen spillede kampe af ni minutter. Først i grupper af fire, så alle hold fik mindst tre kampe. Derefter semifinaler og finale. Et af holdene var fra Danske Bank, der endte på andenpladsen. Her var filialdirektør Jesper Shou glad for arrangementet.

– Det er dejligt med nogle lokale aktiviteter. Det er altid en gevinst at kunne lave noget socialt. Lige når vi spiller, så er fodbolden selvfølgelig vigtig, men når turneringen er slut, er det jo det sociale, der er det vigtigste. Vi har en fredagsbar i filialen efterfølgende. Egentlig har vi bare flyttet vores fredagsbar herud, siger han.

Selvom Danske Bank ikke vandt på banen, så vandt de udenfor.

De havde et ret stort heppekor med klappølser og båthorn med.

– Der er god opbakning fra det øvrige personale. Det skal frem for alt være sjovt at være her, siger Jesper Shou.

Inden finalen var det selvfølgelig ham, der havde lagt taktik.

– Vi satser på at score et hurtigt mål og så forsvare den hjem, sagde han.

Den taktik holdt ikke helt. De tabte finalen 3-0 til holdet fra Blite Værktøj og Kemi. Her var det Anders Riis, der scorede målet til 3-0.

– Det er meget sjovt at være med, og det er altid sjovt at vinde. Jeg var her også sidste år, og så så jeg, at der skulle være fodboldturnering i år. Vi er nogle gamle fodbolddrenge, så vi skulle selvfølgelig være med. Så skal vi hjem og grille bagefter, siger han.

For hans direktør, Michael Ipsen, handlede det både om holdånd og synlighed.

– Det er rigtig godt at være med. Det betyder, at der er flere, der kommer til at kende vores firma. Vi har tre sælgere med base i Glostrup. Og så handler det selvfølgelig om holdånd i firmaet, siger han.

Det var første gang, at fodboldturneringen blev afholdt. Den var fuldt udsolgt og arrangørerne håber, at det var starten på en tradition.