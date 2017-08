Følg dit vandforbrug på mobilen

Glostrup Forsyning udskifter i samarbejde med Kamstrup og Hjørring Rørteknik de gamle målere i Glostrup.

– Glostrup Forsyning ønsker blandt andet at tilbyde en bedre service til vores kunder ved at give lettere adgang til data omkring deres vandforbrug. Det bliver også muligt løbende at følge forbruget via en APP ”eButler Glostrup Forsyning”, fortæller Tabassum Hussain, projektleder hos Glostrup Forsyning.

APP’en, som bliver tilgængelig om nogle måneder, kan være med at opdage lækager, og dermed hjælpe med at mindste vandspild.

– Har du været afsted på ferie, og der stadig har været et mindre konstant vandforbrug, kan det for eksempel betyde, at dit toilet løber. Sådanne ting bliver muligt at opdage, fordi man selv kan følge med i vandforbruget, informerer Kenneth Quaade, Teamleder for Vand og Varme hos Glostrup Forsyning.

Det er i alt knap 4.000 målere, som skal udskiftes. Flere har allerede fået et brev angående de kommende målerskift, mens andre har brevet til gode. De 4.000 nye fjernaflæste vandmålere giver fordele for både Glostrup Forsyning og deres vandkunder. Som vandkunde bliver man i fremtiden fri for selv at aflæse vandmåleren. Glostrup Forsyning fjernaflæser én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning.

– Der er også andre mere miljømæssige fordele med de nye fjernaflæste vandmålere. De er for eksempel miljørigtige og billigere i produktion, da de er produceret af plastik og ikke i messing som tidligere, fortæller Kenneth Quaade.