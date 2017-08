Første rigtige skoledag

For 0. klasser på de fleste danske skoler er det der med skolestart lidt svært at definere. På Glostrup Skole starter de fleste børn i SFO den 1. april, og lærer dermed skolen at kende i løbet af fire måneder, inden skoleåret starter. Men hvis man skal sætte én dag, som første skoledag, så må det have været i torsdags.

Her var der første skoledag på Glostrup Skole, med alt hvad der hører til. Børnene, deres forældre og skolens personale havde sommerfugle i maven og 1. klasserne tog imod med flag og sang.

I den store gymnastiksal bød afdelingsskoleleder Rene Svendsen velkommen. Han talte til børnene, blandet andet om Pippi Langstrømpe.

– Pippi Langstrømpe siger en dag, at hun vil i skole, hun vil lære at læse og skrive. Tommy og Annika går i skole, og Pippi Langstrømpe er misundelig på dem, for hun går ikke i skole. Pippi har ikke bare holdt en lang sommerferie, hun har aldrig gået i skole, så hun glæder sig til at komme i skole, som jeg også tror, at I har gjort, sagde han.

Han talte også lidt om den usikkerhed, som der altid følger med, når man skal noget nyt, og som måske kan fylde meget i hovedet på de små børn i 0. klasse.

– Når man starter et nyt sted, kan man være meget i tvivl om, hvor man skal gå hen og hvad man skal gøre. Så er der nogle voksne i jeres klasse, som I bare kan spørge. I kan også spørge nogle af børnene i 1. klasse, som I så lige før. De har prøvet det i et år, så de ved meget om at gå i skole, sagde han.

Børnene kom derefter ud i deres klasselokaler, hvor de sad alene med de voksne i et stykke tid, og så var første skoledag overstået.