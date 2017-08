Fritidsfiskere fester

Lørdag den 5. august fra klokken 12 holder Fritidsfiskerne Brøndby Havn en sommerfest på adressen Brøndby Havn 28, der er åben og gratis at deltage i for alle. Foreningen har i år 20 års jubilæum.

Til festen kommer Hvidovre Harmonika Venner, som spiller gode gamle sømandsviser.

Foreningen tæller omkring 70 medlemmer, og har blandt andet to årlige fiskekonkurrencer.