Frivillige arrangerede fest

Torsdag var der fest på Ældrecenter Hvissinge. Klaus fra Klaus and the Servants og hans kone Karin underholdte med temaet tip et hit, som de også underholder med på tv. Derudover var der en fin middag.

Arrangementet var arrangeret af frivillige. Det var det første for foreningen Ældrecenter Hvissinges Venner, der blev stiftet i vinters i forbindelse med ældrecenterets 40 års jubilæum.

– Dette kan lade sig gøre, fordi vi som de andre ældrecentre i kommunen har modtaget puljemidler fra værdighedspuljen. Disse penge gør, at vi har mange muligheder for at gøre hverdagen lidt sjovere for vores ældre medborgere, siger Tove Nika Lund, der er formand for foreningen.

Foreningen vil nu evaluere festen og overveje, hvad den næste aktivitet skal være.