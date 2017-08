Giftfri havevandring

I forbindelse med et landsdækkende samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Praktisk Økologi afholdes et åbent havearrangement i privat have tæt på Ejby Mose. Det foregår lørdag den 19. august klokken 13 til 17 i haven Mosetoften 7 i Glostrup (Ejby).

Gæster får en kort havevandring, hvor der fortælles om forskellige måder, hvorpå man kan dyrke sin have giftfrit og udnytte de tilstedeværende ressourcer til gavn for større biodiversitet. Der vil være små smagsprøver og te af havens urter.

Den 900 kvadratmeter store have er opdelt i flere mindre afsnit: skovhave, dufthave, spiselige planter, krydderurter, sydlandske stenterrasser, vandsten m.m. Havens vækster (også ukrudtet) udnyttes til salat, te, tærter, pesto, suppe, omeletter – og føde for de otte høns, der kvitterer med fantastiske æg. Og så svæver æstetikken over vandene med finurlige skulpturer og særegne krukker.

Man er velkommen til et havebesøg og en havesnak efter aftale, hvis man er forhindret den 19. august. Tlf. 24433572 eller leneabro@gmail.com. Arrangementet er gratis. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden giftfri-have.dk under arrangementer.