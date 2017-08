Glostrup Festival i weekenden

Efter succesen med Glostrup Festival sidste år, hvor omkring 13.000 mennesker lørdag havde en fest på banerne omkring Glostrup Stadion, valgte kommunalbestyrelsen at sætte 500.0000 kroner af til at holde festival endnu en gang i år.

– Jeg har selv fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra folk, som synes det er en god idé at holde en Glostrup Festival, siger Pia Dahlin (DF), formand for kulturudvalget.

Hun vil også forsøge i de nuværende budgetforhandlinger at finde penge til at gentage festivalen til næste år.

– Det er noget jeg også vil foreslå til budgettet, som vi skal til at i gang med. Det er et stort arbejde for de piger, som sidder med det, men de gør det rigtig godt, siger hun.

Programmet byder i år på meget forskellig musik med hovednavnene Phlake, Lis Sørensen og Page Four. Af de tre er der ingen tvivl om, hvem Pia Dahlin glæder sig mest til.

– Allermest ser jeg frem til Lis Sørensen. Jeg skal ind også ind og se Volbeat den lørdag. Så jeg kører lige op og ser Lis Sørensen, og så forlader jeg festivalen igen, siger hun.

Ligesom sidste år vil der også i år være tivoli i området, og der vil også være aktiviteter fra flere af Glostrups foreninger. Derudover har Lions i Glostrup i år arrangeret kræmmermarked, og så er der en helt ny musikscene. I år vil der nemlig både være musik på den store udendørs scene, men der vil også være musik, blandt andet med elever fra Glostrup Musikskole i det store musiktelt. Musikken er lagt, så det er muligt at går fra scene til scene og nå at høre alle kunstnere.