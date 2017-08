Glostrup og Brøndby var med på kæmpe spejderlejr

Der var liv og glade dage omkring Sønderborg i forrige uge, da der blev holdt en kæmpe spejderlejr.

Spejdernes Lejr blev afholdt af de fem spejderkorps i Danmark – Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Fra Glostrup deltog 44 spejdere og ledere fra DDS 1. Glostrup Gruppe, syv fra DDS Ejby Gruppe og 72 fra DDS Solvang gruppe.

Fra Brøndby deltog 53 spejdere og ledere fra DDS Ulf Jarl, 12 fra KFUM Knuden Brøndby og 12 fra Kiowa-Ringebæk Brøndby Strand.

Vi sætter spor

Lejrens vision var: Vi sætter spor i os selv, i hinanden og i omverdenen. Det blev gjort gennem en række forskellige aktiviteter, der giver personlige kompetencer, samarbejdsevner og ansvarsfølelser for fællesskabet.

I forhold til fællesskabet var især bæredygtighed et stort emne på lejren, der arbejdede aktivt på at nedbringe sin CO2-udledning og for at mindske affaldsmængderne.

Hovedmålgruppen for lejren var de 10 til 17-årige. Nogle dage var der planlagte heldagsaktiviteter, mens der andre dage var fri til at lave aktiviteter eller udnytte de mange attraktioner i Sønderborg og omegn.

Masser af aktiviteter

72 spejdere og spejderledere fra Solvang Gruppe i Glostrup deltog på Spejdernes Lejr, hvor de både oplevede de store fællesskaber på heldagsaktiviteterne sammen med lejrens jævnaldrende spejdere, og også havde tid til lokal lejrbålshygge med hinanden i deres egen lille lejr i gruppen.

Der var aktiviteter på lejren og uden for lejren for spejdere i alle aldre. Lige fra de små spejderes aktivitet ridderprøven, hvor der skulle kæmpes mod orkere og gøres kur til en elverprinsesse, til det store adventurespejderløb for ældre spejdere, hvor de i nattens mulm og mørke skulle begive sig ud i vandet i Alssund med et dokument, som for alt i verden ikke måtte blive vådt.

At bygge tømmerflåder og at lave lækker gourmetmad over bål blev det også til som del af de mange aktiviteter. En enkelt dag blev de store spejdere også udfordret i både spejderfærdigheder, snilde og samarbejde, da de skulle bygge en donkraft ud af rafter til at løfte en ægte bil midt på lejren.

Det var dog også muligt at komme på tur og aktiviteter uden for lejrens område, herunder orienteringsløb i Sønderborg by og historiske aktiviteter ved Dybbøl Banke.

På trods af de mange aktiviteter og oplevelser, var der stadig rig mulighed for nærvær og leg i spejdernes egen lille lejr. Her gik der blandt andet sport i, hvor dyb fedtfælden (et hul, hvor madrester og opvaskevand hældes i og til sidst på lejren fyldes med jord igen, red.) kunne blive, og om det kunne blive dybt nok til, at de små spejdere kunne stå i den.

– Det har været en uge med masser af gode indtryk, nye og genopfriskede bekendtskaber, fællesskab og udeliv, som sent vil blive glemt, fortæller Mie H. Wagner, tropsfører i Solvang Gruppe.

Glostrups borgmester, John Engelhardt, besøgte lejren onsdag formiddag, hvor han blandt andet deltog i ringridningsturnereingen og spiste frokost med Glostrupgrupperne, inden han om eftermiddagen deltog sammen med mange af landets øvrige borgmester, udvalgsformænd og lign. i konferencen Hvordan samskaber vi stærke fælleskaber lokalt?