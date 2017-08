Glostrup Parkstafet sikkert i mål

I alt 203 hold stillede op til Glostrup Park Stafet i år. Med fire på hvert hold giver det over 800 deltagere og når de løb fire kilometer hver, giver det over 3200 kilometer løb. Det svarer til en tur frem og tilbage til Firenze. Ruten starter i Solvangsparken og går rundt på vejene omkring parken, hvor deltagerne så skal videregive depechen til den næste deltager. Det hurtigste hold klarede de i alt 16 kilometer på en time og 32 sekunder.

Park Stafetten var traditionen tro arrangeret af Glostrup Svømmeklub, der stillede med masser af frivillige til alt lige fra at vise vej til at sørge for opvarmning.

I modsætning til de store stafetløb er Glostrup Park Stafet lidt mere afslappet – og der er ikke en tung lugt af grill over pladsen. Samtidig er stafetten åben for alle. Der er både firmahold, børnehold og vennegrupper, der stiller op – og det er muligt at vælge en gå rute på fire kilometer eller en løberute på fire kilometer.