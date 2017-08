God start for mentorforening

I november sidste år underskrev Brøndby Kommune en samarbejdsaftale med frivilligforeningen Gadespejlene, der per 1. januar stiftede en lokalafdeling i Brøndby.

Gadespejlene stiller mentorer til rådighed for unge mellem 15 og 29 år.

Mentorerne er almindelige voksne med et stort mentalt overskud, som med deres frivillighed og fortrolighed kan møde de unge på en anden måde, end kommunen kan.

De unge, der tilknyttes en mentor, har oftest begrænsede voksenressourcer i deres liv og har ofte ikke haft mulighed for at få hjælp af forældrene på grund af skilsmisse, sygdom, misbrug eller konfliktfyldte relationer.

Ti hjælper 15

Samarbejdet blev lanceret sidste år i november, og i øjeblikket er ti mentorer i gang med at hjælpe 15 unge på vej videre i livet ved en frivillig indsats.

Målet var fra start at hjælpe 15 unge det første år med en frivillig mentor, og det mål er altså nået inden det første år er gået.

– Det tyder på, at vi, i samarbejde med civilsamfundet og dermed de frivillige mentorer, gør noget af det rigtige i forhold at hjælpe de unge på vej. Og de unge har min særlige interesse, da de har et langt liv foran sig og derfor har stort udbytte af at komme godt fra start i livet, siger Franz Hansen (S), formand for beskæftigelsesudvalget.

Vigtigt supplement

Selvom medarbejderne i Jobcenteret, ifølge Franz Hansen, hver dag arbejder med at hjælpe borgerne tættere på job og uddannelse så er indsatsen fra de frivillige mentorer i Gadespejlene et godt supplement:

”Når vi har etableret et samarbejde med mentorforeningen Gadespejlene, skal det ses som et supplement til den gode professionelle indsats, som kommunen allerede yder vores unge. For mig er det afgørende, at vi er bevidste om, hvad vi kan som kommune, og hvad frivillige kan i deres kontakt.

Derfor sker hjælpen til de unge også under gode rammer, forsikrer Franz Hansen:

– Når hjælpen skal gå til udsatte unge, er det vigtigt, at det foregår i trygge rammer, hvor både den frivillige og den unge kan mødes og skabe forandring. Vi har derfor som kommune sikret i vores samarbejdsaftale med Gadespejlene, at der indhentes børneattester på mentorerne, og at Gadespejlene står for den nødvendige uddannelse og supervision – i tæt dialog med deres faste kontaktperson, som vi i Brøndby har valgt at forankre i Jobcentret.

Nyt netværk

Med den frivillige mentor får den unge et vindue til et netværk og en del af den verden uden for kommunen, som flere af dem ikke har.

”Det frivillige møde, hvor borgere hjælper borgere, er for mig et vigtigt element i medborgerskab. Det at give en hjælpende hånd til andre, uden sagsmapper, journaler og betaling, har stor værdi for både den, der modtager hjælpen, og den der giver hjælpen.

Og selvom projektet er kommet godt fra start, er der plads til, at flere tager del, siger Franz Hansen:

– Jeg er glad og stolt over at have været med til at starte dette initiativ og håber, at mange borgere og virksomheder i Brøndby vil være med til at give en hånd. Der er plads til flere frivillige mentorer i Gadespejlene og vil man høre mere, er man velkommen til at kontakte mig.