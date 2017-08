Håndboldmedaljer til Brøndby

Brøndby Håndboldklub har tre hold for U12 piger, A, B og C-niveau.

På drengesiden har klubben to hold, A- og B-niveau.

De to A-hold for piger og drenge har netop været til Ydun Cup 2017 på Frederiksberg.

Her kæmpede U12 pigerne sig frem til finalen, hvor de dog tabte.

Anderledes gik det U12 drenge, der ikke alene kom i finalen, men også vandt den.

Allerede weekenden efter var klubbens U12 årgange i gang igen. Denne gang var de to B-hold i aktion ved Amager Cup 2017.

U12 pigerne gik ubesejrede hele vejen til guldet, mens drengene måtte nøjes med sølv.