Heste besøgte plejehjem

De fleste har hørt om besøgshunde, der besøger de ældre på plejehjemmene og bringer noget liv ind. Det samme gør besøgs-babyer. På Ældrecenter Hvissinge har de fået et anderledes besøg. De har nemlig haft besøg af besøgs-heste. Det var to miniatureheste fra Besøgshestene i Holbæk.

– Hestene var på besøg på alle tre afdelinger, samt i begge vores Dagcentre. Det vækkede stor glæde og grin hos vores beboere og Dagcenter-gæster – selv hos personalet var der stor begejstring. Jeg fandt tilfældigt Besøgshestene på Facebook, og har gennem deres Facebookside fået arrangeret denne hyggelige og anderledes formiddag. Besøgshestene er gratis at få ud. Denne formiddag skabte stor glæde og begejstring for centrets beboere, samt i Dagcentrene, fortæller Camilla Holm fra Ældrecenter Hvissinge.