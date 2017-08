Historier fra arkivet

5. august 1987

Europamester fra Vallensbæk fik Folkeblad-prisen

Michael Hestbæk fik juli-prisen og 1.000 kr., samt billet til årsfinalen om 12.000 kr.

VALLENSBÆK. Et nypoleret dansk mesterskab og et funklende junior-Europamesterskab i laser-jolle var baggrunden for, at komiteen bag Folkebladets idrætspris forleden valgte 18-årige Michael Hestbæk, Vallensbæk Sejlklub, som juli’s bedste idrætsudøver.

Hele den danske elite blev i de sidste dage i juni sat skakmat af det store talent fra sejlsports-mekkaet i Vallensbæk, og lige sådan gik det de 71 sejlere, der konkurrede med stærke Michael Hestbæk i havet ud for Weymouth tre uger senere.

Med en række super-sejladser blev Michael Hestbæk kåret som Europas bedste laserjollesejler i juniorklassen, og at Vallensbæk Sejlklub har et af de helt store talenter på vej op i seniorrækken, er hævet over enhver tvivl.

– Jeg håber, jeg kommer i betragtning til Folkebladets pris, sagde Michael Hestbæk forhåbningsfuldt, inden han forleden tog på ferie i Jugoslavien, mens komiteen bag idrætsprisen satte sig til ”forhandlingsbordet”.

En lang række lokale idrætsfolk var indstillet til juli-prisen, og diskussionen gik som sædvanligt højt i komiteen, hvor Folkebladet er repræsenteret sammen med Sparekassen SDS, Henning Elmelund, Brøndbyernes Badminton Klub, Kurt Bech Madsen, Glostrup Svømme Klub, og Per Rye Jacobsen, Vallensbæk Sejlklub. De to sidste deltog ikke i mødet på grund af ferie.

Michael Hestbæk, der nu sigter med VM i Australien i januar samt en lang række andre, store arrangementer i efteråret, får overrakt prisen ved hjemkomsten fra ferien.

-rik

6. august 1997

Psykologhjælp til flygtninge

Brøndby Kommune ansætter sandsynligvis fire psykologer til at behandle de bosniske krigsflygtninge, der er kommet til Brøndby Strand gennem de senere år

BRØNDBY. Det er ganske rædselsvækkende oplevelser, mange af flygtningene har med sig i bagagen, når de kommer til Danmark. Derfor må de have professionel hjælp, før de kan komme videre i systemet, til for eksempel job, aktivering eller revalidering.

I kommunalt regi er der udviklet en række metoder til behandling af denne persongruppe. Derfor har socialudvalget foreslået, at man i kommunen ansætter fire psykologer og en tolk, så man kan klare problemerne i kommunalt regi i stedet for at sende flygtningene til behandling på etablerede behandlingsinstitutioner. Ifølge forslaget skal psykologerne og tolken foreløbig ansættes for 1998, hvorefter man igen vil vurdere behovet.

De konservative er voldsomt imod forslaget om at ansætte psykologhjælp.

– Jeg sætter stort spørgsmålstegn ved, om de bosniske flygtninge er mere syge, end de psykisk syge danskere vi har boende i kommunen, og som ikke får tilbudt ekstra hjælp, udtaler det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Jan Svarre Nielsen.

– Det er en skandale, at vi den ene gang efter den anden sjofler vores egen befolkning ved at lave særordninger for udlændingene. Jeg ved godt at mange af initiativerne kommer fra Christiansborg, men vi behøver ikke at føje spot til skade ved at følge dem op i Brøndby.

Socialudvalgsformanden, den socialdemokratiske Nina Bentved, mener ikke at Jan Svarre Nielsen har ret i sin kritik af forslaget.

– At vi i kommunen ansætter psykologer til at hjælpe de bosniske flygtninge, har ingen som helst sammenhæng med servicen overfor kommunens øvrige borgere. Alle borgere kan få psykologhjælp, hvis behovet opstår, men nu står vi altså med en forholdsvis stor gruppe med nogle helt specielle problemer – og disse mennesker kan ganske enkelt ikke komme videre med deres liv, før de har fået behandling af psykolog eller tilsvarende.

Gib

8. august 2007

GFK i svær debut

Glostrup FK fik svær sæsonstart i 2. division mod Brønshøj

GLOSTRUP. Overordnet set var det fortjent, at Patrick Tronborg fra Brønshøj i kampens 59. minut bragte hjemmeholdet foran 1-0 på en bold sendt på tværs indover et tyndt GFK forsvar. At 1-0 også blev kampens slutresultat var måske endda billigt sluppet for GFK, der var presset af et velspillende Brønshøjhold det meste af kampen.

Glostrup fik ikke produceret tilstrækkeligt i kampen. Holdet bærer præg af, at mange stamspillere er væk, og der er nye spillere på mange af pladserne.

GFK’s nye 19-årige ulandsholdspiller, Alvare Diaz, havde svært ved at finde fodfæste i den første kamp på sit nye hold.

– Der var tale om ungdom kontra erfaring. Jeg tror på, at han bliver en gevinst for holdet, men han skal have lidt flere kampe i benene, siger GFK formand Hans-Henning Jacobsen.