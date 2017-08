Historier fra arkivet

12. august 1987

Skyttekongen

Bent Christensen er ikke kommet

til Brøndby for absolut at ligge øverst på topscorelisten. En god indsats på holdet er målet

brøndby. Bent Christensen tager imod på 9. etage i et af højhusene på Brøndby Nordvej.

Skyttekongen er flyttet til byen, men selv om han stiler højt i den danske fodboldverden, er topscorerværdigheden med 10 turneringstræffere i foråret noget, der smitter af på Bents måde at optræde på. Smilende og helt uden nykker fortæller han om sin ankomst til 1. divisions favoritter til DM-guldet – Brøndbyernes Idrætsforening.

– Mit personlige mål for denne sæson er ikke at blive årets mest scorende. Hvis jeg kan komme på holdet og i øvrigt gøre en god indsats, vil jeg være glad, siger han.

Bent Christensen skiftede fra Vejle til Brøndby i sommerferien. Et skift han ikke fortryder.

– Jeg har ikke noget imod Vejle boldkub. Det var en dejlig klub at spille i. Men jeg ville gerne tilbage til Københavnsområdet, hvor alle mine venner er.

– At jeg så samtidig er blevet virkelig godt modtaget i Brøndby er kun et ekstra plus.

Bent Christensen havde ellers hørt rygter om, at Brøndbys etablerede stjerner kunne være svære at komme ind på livet af.

– Men rygterne har intet på sig. Kammeratskabet blandt spillerne er nøjagtigt lige så godt her, som i andre klubber jeg har oplevet, forklarer Bent Christensen.

Beboerne ønsker ingen privatskole

Som beskrevet i Folkebladet for fire uger siden, ønsker den private ”Gideonskolen” at slå sig ned på Sofielundsvej fra næste skoleår. Planen møder massiv modstand fra beboerne i området

GLOSTRUP. Gideonskolen har i øjeblikket til huse på Gerdasvej. Her er der kun givet tilladelse til at drive skole i indeværende skoleår, og næste år var planen så, at skolen ville rykke ind i lokaler på Sofielundsvej.

Dette kræver imidlertid en ændring af lokalplanen, med efterfølgende høringsperiode. For at undersøge om det var værd at gå i gang med ændring af lokalplanen, har Teknisk Forvaltning gennemført en såkaldt for-høring – for at få et indtryk af, hvordan borgerne i området stiller sig til privatskolens planer. 13. august 1997

Utilfredshed

Blandet beboerne i området omkring Sofielundsvej, blev der derfor delt materiale rundt, af hvilket det fremgik hvordan man kunne tilkendegive sin mening. Henvendelsen fik en gruppe af beboere til at samle underskrifter for en organiseret modstand mod ændring af lokalplanen for området. Man mener ikke, at en skole vil passe ind i boligområdet, og er ydermere bekymret for, hvad der kan ske, hvis skolen på et tidspunkt vil lukke eller flytte – hvad vil man så få ind i lokalerne i stedet for skolen?

15. august 2007

Vallensbæk Kirke slipper for økonomisk lussing

Midt i sorgen over sidste uges brand i Vallensbæk Kirke har menighedsrådet fået to gode nyheder. Dels er brandskaderne i kirken ikke altødelæggende, dels dækkes skaderne af kirkens forsikringsselskab

VALLENSBÆK. Vallensbæk Sogn kommer ikke til at lide noget økonomisk tab efter sidste uges brand i Vallensbæk Kirke, der blandt andet betød sodskader på kirkens nyrestaurerede kalkmalerier og et nedbrændt alterparti. Skaderne kan løbe op i millioner af kroner.

– Vi har endnu ikke fået noget økonomisk overslag over renoveringen, så det vil være gisninger, hvis jeg begynder at kaste mig ud i at gætte på tal. Men vi har fået at vide, at skaderne dækkes af vores forsikringsselskab, og det er selvfølgelig af meget stor betydning for os, understreger formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget Karen Høgskilde, der desuden er næstformand i menighedsrådet.

Ikke altødelæggende

At branden ikke resulterer i et økonomisk smæk, er ikke den eneste gode nyhed for sognebørnene i Vallensbæk. Leder af kalkmaleriafdelingen på Nationalmuseet, Isabel Dreier, var mandag morgen i Vallensbæk Kirke for at få et overblik over brandskaderne, og den gennemgang bragte glædeligt nyt.

– Jeg kunne konstatere, at der naturligvis er røgskader, men der ikke er tale om akutte skader, og der er ikke noget farligt i det, siger Isabel Dreier.

Den udmelding glæder Karen Høgskilde.

– Det er klart, at jeg er meget påvirket af dette her, for vi har brugt fem måneder på at renovere kalkmalerierne, og nu står vi tilbage ved udgangspunktet.

