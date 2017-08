Historier fra arkivet

26. august 1987

Valgaften med de unge konservative

Konservativ Ungdom i Vallensbæk indbyder alle unge i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk til valgaften

VALLENSBÆK. Det foregår i foreningens lokaler på selve valgaftenen, den 8. september. KUs lokale, beliggende i kælderen under Egholmskolen, vil være åbent for besøgende fra kl. 19.30. Alle er velkomne til at kigge indenfor og få en snak med bestyrelsen og følge valgkampen på TV i KUernes bar.

Valgaften i Vallensbæk KU er åben for alle – dog især for de unger der skal stemme for første gang. Mange unge har til daglig slet ingen tilknytning til politik eller politiske partier, men alligevel tager så godt som alle et standpunkt rent politisk enten til højre eller venstre, siger Vallensbæk KUs formand, Jan Høgskilde. Det er vigtigt at unge konfronteres med politik, og ikke kun til folketingsvalgene. Det er et handicap for det politiske liv i kommunerne, hvis kun få unge er politisk engagerede, for kun derved bevares forudsætningen for demokratiet. Vi håber at se rigtig mange – meningsfæller såvel som politiske modstandere – i lokalet 8. september, så de politiske diskussioner rigtig kan præge denne vigtige aften.



Æggebakker mod trafikstøj

Forældre til børn i Børnehuset Voldbo i Brøndbyøster aktionerede sidste mandag – med æggebakker – mod den voldsomme trafikstøj fra banen, der ligger lige op ad institutionen

BRØNDBY. ”Operation æggebakke” har forældrene kaldt den happening de lavede sidste mandag. På hegnet ud mod banen opsatte de et interimistisk ”støjværn” af æggebakker, der er indsamlet siden december måned.

Aktionen skete for at få opmærksomhed omkring det problem institutionen har med hensyn til støj, fordi jernbaneskinnerne løber kun 12 meter fra institutionens legeplads.

Hele dagen passerer S-tog, regionaltog og IC3-tog forbi legepladsen, som kun er afskærmet fra banelegemet af en enkelt træhegn.

Lang kamp

Kampen for at få et støjværn opsat har indtil nu varet i mere end 10 år.

– Allerede i ’85 søgte vi om at få et støjværn sat op. Derefter gik der lang tid med at finde ud af, om det var DSB eller kommunen, der i givet fald skulle betale for det. Det er nu afklaret at DSB ikke har pligt til at betale, fordi vi hverken helårsbeboelse eller døgninstitution – selvom vores børn og personalet opholder sig i området i de mest ”støjramte” timer mellem 6.30 og 16.50 i hverdagene, fortæller Susanne Pedersen og fortsætter:

– Derfor er det kommunen der må betale – og de har anerkendt problemet allerede i ’86. Men altså gang på gang strøget det af budgettet igen.

Børneværtshus ved politistationen

Politiet slog fredag til mod en kiosk på Hovedvejen i Glostrup, der sommeren igennem har været tilholdssted for børn og unge. I kælderen var der smugkro med udskænkning af alkohol for mindreårige, mindre end 50 meter fra politistationen

GLOSTRUP. Mere end 25 børn og unge i alderen fra 10 år og opefter har der til tider været samlet i kiosken og det tilhørende kælderlokale, hvor der blev serveret og indtaget alkohol. Sådan lyder beretningen fra klubfolk, forældre og de unge selv.

Det kostede 10 kr. at komme ned i kælderlokalet, der fungerede som klub/værtshus for de unge og enkelte voksne. Her kunne man ryge vandpibe og drikke alkohol til langt ud på natten.

Døgnkiosken hedder forretningen på Hovedvejen 106 i Glostrup. Den ligger mindre end 50 meter fra Nærpolitistationen.

Politiet i aktion

På baggrund af henvendelser fra forældre, ansatte i ungdomsklubben Varmeværket og andre, der undrede sig over den store aktivitet i kiosken, besluttede Københavns Vestegns Politi fredag aften kl. 21.30 at aflægge kiosken et besøg med fem betjente i selskab med folk fra skattemyndighederne. Her mødte de 6 børn og unge i alderen fra 13 år til 15 år i kælderen, samt enkelte voksne.

De unge blev taget med på Nærpolitistationen, der i dagens anledning holdt døgnåbent. Her blev de udspurgt om aktiviteterne i kiosken.

– Senere ringede vi så til forældrene og bad dem om at hente deres børn, siger lederen af nærpolitiet i Glostrup, Carsten Møller Christensen.

