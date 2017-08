Hjælp fra handicappede

I ugen op til Glostrup Festival blev pladsen opbygget. Tivoliland kom og satte deres forlystelser op, og der blev rejst hegn og telte. Nogle af dem, der var med til at starte pladsen op, var borgerne tilknyttet Mosetoften, der er et beskæftigelsestilbud til handicappede, og Brumbassen, der er et tilbud til sindslidende.

En af dem, der var med til at rejse pladsen var Poul Phillip fra Mosetoften, der blandt andet var med til at sætte borde og bænke op i det store musiktelt.

– Det har været meget hyggeligt. Jeg synes det er fedt for borgerne at have festival. Det er ligesom de fejrer 826 års jubilæum. Det bringer tankerne hen på byfesterne i gamle dage i Solvangsparken, siger han.

Han kunne selv kun komme på festivalen om fredagen, fordi han skulle til Volbeat koncert lørdag. Men det er fint at have nogle aktiviteter i Glostrup, mener han.

– Man møder en masse mennesker man kender. Jeg kommer selv fra Glostrup af, så jeg kender mange mennesker her, siger han.

Han er også glad for, at han kan være med til at give andre Glostrupborgere oplevelsen af Glostrup Festival, selvom han kun kan være med i begrænset omfang.