IF32 sjippere til EM

Til European Open Tournament og European Youth Tournament i slutningen af juli måned deltog et hold fra IF32 Glostrup Gymnasiks rope skipping team.

Ved de internationale mesterskaber for hold stiller man op i seks discipliner hvoraf to af dem er hastighedsdiscipliner bedre kendt som speeddiscipliner samt fire freestyle discipliner – to i single rope og to i double dutch.

Efter 10 måneders træning og tre ugers intens sommertræning var det 15 spændte piger der tidligt en tirsdag morgen mødtes i Kastrup Lufthavn og satte kursen mod det nordlige Portugal for at deltage i de Europæiske Mesterskaber i Rope Skipping 2017.

To glostrup hold

I European Open Tournament var Danmark repræsenteret med tre hold, hvoraf to af dem var fra IF32 Glostrup Gymnastik. For EM debutanterne Amalie Andersen, Amalie Nielsen, Emma Høvring-Nielsen, Monique Kærgaard og Nanna Christiansen blev det til en 7. plads i disciplinerne single rope team freestyle og double dutch single freestyle. Alt i alt fik de en 10. plads.

Klubbens erfarne hold bestod af Elena Kærgaard, Maja Andersen, Mathilde Pedersen, Natacha Vincent og Tatiana Brandli. De kom godt fra start i hastighedsdisciplinerne speed og med en 5. plads i double dutch speed relay samt en 4. plads i deres single rope team freestyle og deres double dutch team freestyle fik de samlet en velfortjent 4. plads og var dermed rækkens bedste danske og nordiske hold.

I de individuelle mesterskaber blev Glostrup repræsenteret i European Youth Tournament af Natacha Vincent, der startede konkurrencen med at sætte ny klubrekord i single rope speed 30 sek., hvor hun blev talt til 87 hop på højre fod. Hun sluttede konkurrencen af med bravur, da hun leverede sin single rope freestyle serie til UG. Hun fik en alt i alt en 8. plads og var konkurrencens bedste danske og nordiske sjipper.

Næste mål VM

I holdkonkurrencen for de 12 til 14-årige blev IF32 ligeledes repræsenteret af et ungt hold EM debutanter, der grundet deres præstationer ved årets tidligere konkurrencer havde fået særlig aldersdispensation til at deltage ved dette store internationale stævne. Holdet bestående af Emilie Petersen, Esther Cauchi, Karla Heramb, Lærke Alrø og Mynte Wittenkamp gjorde god figur på banen for Danmark, hvor særligt deres double dutch single freestyle og deres double dutch double freestyle blev bemærket og fik rigtig flotte point af dommerne.

– Samlet set har det været et rigtigt givende EM for IF32 Rope Skipping Team. Vi har slået nye speedrekorder, leveret flotte freestyles og gjort os bemærket på internationalt plan, hvilket ikke havde været muligt uden det engagerede team bag holdet samt den økonomiske hjælp vi har fået fra IF32 Gamle Drenge og IF32 Gymnastik, siger cheftræner Nanna Christiansen og sætter det næste mål for pigerne:

– Næste mål for de dygtige sjippepiger er VM i Kina næste år, hvor vi håber IF32 Rope Skipping Team igen kan repræsentere Danmark.