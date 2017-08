Ingen parkeringspladser til plejehjemsudvidelse

Over de kommende år skal Ældrecenter Dalvangen udbygges. Der skal være plads til nogle nye pladser til midlertidige plejehjemsophold, for eksempel i forbindelse med genoptræning, og der skal bygges flere almindelige pladser.

Normalt, når man bygger nye boliger, skal der bygges parkeringspladser til. Det har Kommunalbestyrelsen dog foreslået at lade være med at gøre i dette tilfælde.

– Det drejer sig om, at vi har fundet ud af, at der ikke er mange af vores beboere på ældrecentrene, som har egen bil, så derfor synes vi det er spild af grønne områder at anlægge parkeringspladser, som ikke vil blive brugt. Vi har en meget stor parkeringsplads lige ved siden af. Hvis der bliver behov for parkeringspladser, kan vi altid anlægge dem, men det er tåbeligt i mine øjne at nedlægge grønne områder for at lave parkeringspladser, sagde Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Udformningen af tilbygningen til Ældrecenter Dalvangen er en lokalplan, der lige nu er i høring.