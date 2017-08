Kulturpris til sang-formand

Hans Lindberg-Jensen har i mange år arbejdet for kulturlivet i Glostrup. Siden 1991 har han været formand for Glostrups ældste registrerede forening – Glostrup Sangforening af 1883 – og har i de sidste år også været formand for Glostrup Foreningsunion, der er en slags forening for foreninger indenfor kulturområdet. I forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum var han også meget aktiv og arrangerede blandt andet et samarbejde mellem Glostrup Skole og professionelle operasangere.

– Hans, du udøver en meget stor, engageret og ambitiøs indsats for kulturlivet i Glostrup. Det sætter vi stor pris på, og med prisen vil kommunalbestyrelsen gerne hylde dig for din indsats, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale ved overrækkelsen.

Glad modtager

Selvom det principielt set er en overraskelse for modtageren – og alle andre, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen – havde Hans Lindberg-Jensen alligevel nok lugtet lunten, da han blev bedt om at komme til overrækkelsen i pænt tøj. Han havde i hvertfald forberedt en lille takketale.

– Da jeg er indrettet således, at jeg gerne vil have noget til at udvikle sig, så må man engagere sig og påtage sig ansvaret for at udviklingen går i den retning, man selv ønsker sig. Men alene kan man ikke gøre det. Man skal overbevise andre om, at de idéer man har er det eneste rigtige. Det har jeg været heldig med. Omgivet af dygtige mennesker i foreningslivet, dygtige professionelle sparringspartnere og en velvillig kommune, har gjort det muligt for mig, sagde han.