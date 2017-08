Læserkonkurrence: Vind en tur i cirkus

Når Cirkus Baldoni den 19. august kommer til Vallensbæk og 20. august kommer til Glostrup, er mottoet som altid: Forestillingen begynder, når billetten købes.

De gamle cirkusvogne, cirkusdirektøren, der står i indgangen og byder folk velkommen, og klovnen, der laver sjov med folk, når de kommer ind, skal skabe en stemning af at være tæt på det hele.

Latter og løvebrøl

Cirkus Baldoni fejrer i år sæson nummer 15 med en forestilling krydret med top­artister fra mange lande.

I år kan man blandt andet møde trampolinartisten Mr. Jumping og fra Mombasa fire akrobater, der snor sig, bygger menneskelige pyramider og laver vanvittige spring.

En cirkusprinsesse hører sig også til. Miss Maria er syvende generation af en artistfamilie, og hun vil optræde højt oppe under cirkuskuplen.

Klovnen Danilo bliver i år ledsaget af Eddie, der spiller på stort set alle blæseinstrumenter. Et nummer med dresserede katte kan man også møde.

Det hele bliver kædet sammen af René Baldoni, der sammen med løven Leonardo vil styre slagets gang.

I år besøger Cirkus Baldoni Vallensbæk lørdag den 19. august klokken 15.00. Teltet stilles op for enden af Vallensbæk Havnevej.

Søndag den 20. august klokken 15.00 gæster de Glostrup. Her rejses teltet ved Glostrup Hallen.