Lokal succes ved nordiske mesterskaber i kajak

Da der den første weekend i august blev afholdt Nordiske Mesterskaber i ungdomskajak, tog de lokale roere fra Vallensbæk godt for sig af de i alt 97 medaljer, Danmark vandt.

De otte 8 roere fra Vallensbæk Kano og Kajak Klub kom således hjem med tre guld-, 11 sølv- og fem bronzemedaljer.

Tommas Nielsen og Anna Find Hansen vandt hver fire medaljer. Anna Find Hansen roede to guld-, en sølv- og en bronzemedalje hjem til Danmark og Tommas Nielsen tog to sølv- og to bronzemedaljer hjem.

Men også de øvrige roere tog godt fra. Pernille Hostrup hentede to guldmedaljer, Thor Jensen en guld- og to sølvmedaljer, Oliver Vidø vandt en sølvmedalje, Helene Fabrin-Brasted en sølv- og en bronzemedalje og endelig hentede Rasmus Brandenhoff Lind to sølv- og en bronzemedalje.

Næste store stævne for roerne bliver DM Sprint den første weekend i september.