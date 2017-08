Måltidskasser på vej til ældre

Er man alene, lidt fysisk svag eller uvant med madlavning, kan det være svært at få købt ind og det kan blive en vane at springe måltiderne over.

Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet lanceret et nyt ernæringsprojekt, der skal sikre, at ældre borgere får både appetit og mad til at stille den.

Målet er i sidste ende at øge trivslen hos ældre i eget hjem og reducere antallet af genindlæggelser.

Til det projekt har de fem partnere i projektet, Vallensbæk, Albertslund og Silkeborg kommuner samt Det Danske Madhus og Professionshøjskolen Metropol, fået fem mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje for bedre mad til ældre i eget hjem.

Nye løsninger

Pengene skal bruges på at udvikle og afprøve måltidskasser til ældre borgere i eget hjem.

Noget, der glæder Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget:

– Vi har i forvejen stort fokus på måltidets betydning for livskvaliteten og sundheden her i Vallensbæk. Vi ved, at ældre kan have nedsat appetit og komme ind i en dårlig spiral, hvor de bliver svagere og mere sårbare. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået penge til at udvikle og afprøve nye løsninger, så vi kan støtte ældre borgere til at få en stærkere fysik og bedre trivsel.

Ingen tomme køleskabe

Med det nye projekt afprøver Vallensbæk sammen med samarbejdspartnerne et måltidskoncept, hvor ældre borgere kan visiteres til at modtage måltidskasser. Det kan for eksempel være ældre, der kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra et hospital eller retableringscenter, og som har behov for energi og noget godt at spise.

Eller det kan være ældre, der i forbindelse med et genoptræningsforløb har særligt brug for proteinrige måltider.