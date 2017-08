Martin på 15 starter egen virksomhed

– Siden jeg har været helt lille, har jeg haft drømmen om at starte min egen virksomhed.

Sådan siger Martin Bjørn på 15 år, der netop har lanceret sin egen digitale virksomhed Le Seul. Via en Facebookside sælger Martin Bjørn badesalte. Men går det efter planen, så stopper det ikke her:

– I min forretningsplan har jeg fokuserret på at tage et rum ad gangen, og jeg starter altså med badeværelset. Men med tiden håber jeg, at jeg kan udvide til at sælge andre produkter til andre rum, så det bliver en side, der sælger interiør i bred forstand.

Kender det hjemmefra

For mange vil det virke voldsomt måske ligefrem utænkeligt at starte egen virksomhed, når man stadig er folkeskoleelev. Men ikke for Martin Bjørn:

– Jeg har faktisk tidligere haft et par forretinger. Jeg har solgt bilvask og også smykker. Men jeg mistede interessen for smykker, så det stoppede jeg med.

Og så kommer Martin Bjørn fra et hjem, hvor det, at drive egen virksomhed, ikke er ukendt:

– Min mor er selvstændig, og min far har også arbejdet som selvstændig i flere år.

Noget der kan omsættes til opbakning og hjælp:

– Jeg kan vende mine idéer og tanker med min mor og far. Men jeg har valgt ikke at låne penge af dem. For som selvstændig, synes jeg, man ligesom skal starte selv fra bunden.

Kræver forberedelse

Martin Bjørn går i 9. klasse på Brøndbyvester Skole og dyrker karate flere gange om ugen. Det giver ham et problem i forhold til at drive forretning:

– Jeg kan ikke tage telefonen i skolen, hvis der er nogen, der ringer og vil købe noget. Men forhåbentlig går det alligevel.

Mens andre har brugt ferien på at holde fri, har Martin Bjørn i stedet brugt de seneste uger på at gøre klar til lanceringen den 2. august:

– Jeg har brugt tid på at finde frem til leverandører, udvikle min forretningsplan og gøre siden klar. Men det er det her, jeg brænder for, så det har været sjovt.

Man kan finde Martin Bjørns virksomhed, Le Seul, på Facebook.