Masser af gadeaktiviteter i vente

Der er lagt op til en aktiv dag på hjul i Brøndby på søndag.

K. 11 skydes Rullesportsdagen i gang på Nygårds Plads i Brøndbyøster, og kl. 12 inviterer Ungdomsskolen til Street Day på skaterbanen ved Dyringparken i Brøndby Strand.

I ring om kulturhuset

Rullesportsdagen på Nygårds Plads er centreret omkring konkurrencer på rulleskøjter, løbehjul og skateboards for børn og unge til og med 15 år.

Børnene konkurrerer i distancer fra 700 m og op til syv km og i tricks, så både nybegyndere og øvede kan være med, og løbene afvikles på en afspærret 700 meter rundstrækning. Der er medaljer til alle og præmier til de hurtigste.

Der er også hoppeborg og børneloppemarked på græsplænen.

Efter løbene spiller Silja fra Ramasjang børnejazz foran Kulturhuset Kilden, inden dagen slutter kl. 13.30.

Det var Vesterbro Rulleskøjte Klub der sidste år udså den nye asfalt omkring Nygårds Plads og Kulturhuset Kilden til Danmarks første og eneste rulleskøjteløb kun for børn, og foreningen tog i 2016 initiativ til Rullesportsdagen, som de holder i samarbejde med Brøndby Kommune.

Gadedag i Stranden

Er man til skateboard og graffiti, så er det StreetDay i Brøndby Strand, man skal finde søndag den 27. august kl. 12-15.

Her byder Ungdomsskolen på konkurrencer, instruktion, tips og tricks på ramperne ved Brøndby Strand Skole, afdeling Søholt.

Professionelle skatere er klar til at tage imod både løbehjul og skateboards, der er musik fra Dj-pulten, og graffitikunstneren ’Cheeky’ giver folk mulighed for at være kreativ med spray og tusch, helt lovligt.

På StreetDay bliver StreetCup fodboldturneringen også afholdt, i samarbejde med Brøndby IF og Ungeindsatsen i Brøndby. Man kan også høre mere om, hvad man kan lave i Ungdomsskolen i løbet af året.

Hvis man vil være med på Rullesportsdagen, kan man købe billet på www.rullesportsdagen.dk eller tilmelde sig på dagen.

Tilmelding er ikke nødvendig til StreetDay. men man kan læse mere på www.brondby-usk.dk eller finde eventet på facebook.com/brondbyusk. Unge i alle aldre er velkomne.