Moské kan ende i Vallensbæk

Af

MF Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af Kommunalbestyrelsen

Søren Wiborg har allerede opgivet at blive borgmester i Vallensbæk, men når man ikke kan blive det man helst vil være, så kan man altid blive konge af Facebook. Og i den egenskab har Wiborg sat sig tungt på nyhedsformidlingen i Vallensbæk via sit ejerskab per stedfortræder af Vallensbæk Portalen og Vallensbæk Politik.

Senest forsøger Søren Wiborg på Socialdemokratiets facebookside at latterliggøre Dansk Folkepartis bekymring for, hvad en ændring af plangrundlaget i erhvervsområdet i Vallensbæk Nord kan føre med sig, men Søren Wiborg fortæller ikke hele historien.

Wiborg skriver korrekt, at det nuværende plangrundlag ikke muliggør en moské. Nej, selvfølgelig, ændringen af plangrundlaget er jo hele årsagen til, at sagen er blevet rejst i det hele taget. Og det er tidligere set, hvordan ændringer i erhvervsområders plangrundlag, således at områderne også kan bruges til foreningsformål føre til uhensigtsmæssigheder som f.eks. at der pludselig bliver etableret moské- og islamisk kulturcenter, muslimsk børnehave, muslimsk friskole eller noget lignende.

Det er det, vi for enhver pris skal undgå i Vallensbæk. Vallensbæk kommune har slet ikke bevæbnet sig på samme måde som f.eks. Ishøj til at kunne imødegå etableringen af en muslimsk daginstitution bl.a. fordi de Konservative i Vallensbæk på udlændingeområdet agerer som Det Radikale Venstre. De Konservative vil således hverken skride ind over for anvendelse af halalkød og udfasning af svinekød i kommunens daginstitutionerne eller sætte regler op, der sikrer, at svinekød skal være en del af menuen ikke alene i kommunens daginstitutioner men også i eventuelle private institutioner i kommunen.

Derfor kan Vallensbæk være et attraktivt sted at drive muslimsk daginstitution fra – og derfor skal vi være særdeles årvågne, når vi giver os i kast med at ændre plangrundlaget i Vallensbæk Nord.