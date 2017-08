Ny blomsterbutik på Diget

I sidste uge åbnede Korkmaz Blomster på Diget i Glostrup. Bag forretningen står Bahri Korkmaz, der har 15 års erfaring med at drive blomsterforretning og grønthandler i for eksempel Søborg, Bagsværd, Hedehusene og på Jagtvej. På Diget bliver det dog en ren blomsterforretning.

– Jeg bor selv i Glostrup, og jeg er rigtig glad for at bo her. Vi vil gerne blive her på Diget længe. Jeg syntes, butikstorvet manglede en blomsterbutik, derfor åbnede jeg her, siger han.

Når han siger vi, taler han også om sin kone. Det bliver nemlig hende, der skal stå for en stor del af arbejdet med forretningen. På grund af sygdom kan Bahri nemlig kun arbejde få timer om dagen.

– Det er min kone, som styrer det hele, men hun kan ikke så meget dansk. Jeg giver hende min erfaring, men jeg er mest i baglokalet, siger han.

De første par åbningsdage har de to haft rigtig travlt på Diget.

– Der er gode folk og gode og glade kunder her. Der er også hospitalet ved siden af, hvor der måske kommer nogle kunder forbi, siger han.