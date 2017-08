Ny direktør for Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune bliver Casper Toftholm, der begynder i jobbet den 7. august.

Den nye direktør får en central rolle i den fornyelsesproces, der er i gang i flere boligområder og erhvervsområder i Brøndby Kommune og som betyder, at befolkningstallet forventes at stige til 40.000 borgere i løbet af en kortere årrække, hedder det i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.

Kender det kommunale

Casper Toftholm er 42 år, Cand.techn.soc fra Roskilde Universitet og har en master i offentlig ledelse.

Han har desuden 16 års erfaring fra det kommunale system, heraf 12 års erfaring som leder.

Siden 2013 har Casper Toftholm været ansat i stillingen som chef for Planafdelingen i Køge Kommune, hvor han også har været stedfortræder for den tekniske direktør.

På den private front er Casper Toftholm gift, har fire sønner i alderen 8-21 år og bor i Haslev, fortæller Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.