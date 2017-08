Ny kunstgræsbane anlægges til vinter

En del af budgettet for Glostrup Kommune for 2017 var en ekstra kunstgræsbane ved Glostrup Stadion. Banen koster fire millioner kroner. På Kommunalbestyrelsens møde i juni blev det besluttet, at banen skal ligge lige ved siden af den eksisterende kunstgræsbane. Der havde undervejes været undersøgt flere forskellige placeringer, men til sidst stod politikerne med to muligheder. Den anden mulighed var en placering i hjørnet op mod Elmehusene.

– Der er fordele og ulemper ved begge placeringer. Det var derfor ikke noget let valg og der er ikke noget rigtigt eller forkert valg. I det svære valg endte Kulturudvalget med at tillægge de daglige brugeres valg størst betydning. Fodboldklubben har netop ønsket den valgte placering, fordi det giver mulighed for at lave et opvarmingsareal mellem de to baner og det samtidig er godt for stemningen/samspillet mellem spillerne, at de to baner ligger ved siden af hinanden, sagde Pia Hagbarth Dahlin (DF), formand for Kulturudvalget.

I det oprindelige forslag var det planen, at banen skulle anlægges lige efter Glostrup Festival, men det blev på Økonomiudvalgets møde i juni foreslået, at vente til efter fodboldsæsonen, hvilket der var enighed om.

Kunstgræsbanen anlægges i samarbejde med Glostrup Forsyning, derfor kommer banen til at ligge lidt lavere end det omkringliggende terræn, så det samtidig kan fungere til opsamling af regnvand i tilfælde af skybrud.