Ny udstilling i Brøndby Kunstforening

Den 6. september inviterer Brøndby Kunstforening til fernisering på en udstilling med malerier af Nils Brakchi,

Brøndby Kunstforening fortæller om Nils Brakchis arbejde:

– Nils Brakchi arbejder på en måde, hvor maleriet hele tiden viser sine egne virkemidler frem og nærmest opfordrer beskueren til gang på gang at vende tilbage til udgangspunktet. Samtidig er det også samplet maleri, der nok er sig sine egne greb bevidst, men på ingen måde afholder sig fra at tilføre meget forskellige former til sit udtryk og uden store betænkeligheder bortfører selv den mest genstridige reference for at prøve den af i en ny sammenhæng. De figurative elementer i Brakchis malerier kommer hovedsageligt ind i fragmenteret form, brudstykker af mere eller mindre genkendelig karakter løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng fungerer – ud over klare referencer til popkunsten – som mulige guider i dette sammensatte univers af form og farve.

Nils Brakchis værker kan ses i Kulturhuset Kilden fra mandag den 4. til lørdag den 30. september.

Der er fernisering onsdag den 6. september kl. 17.30. Nils Brakchi vil selv være til stede og fortælle lidt om sit virke, og Kunstforeningen byder på et glas.

Alle er velkomne.