Ny udstilling på vejene i Brøndby Strand

Forstadsmuseet er klar med en ny udstilling, der i bogstaveligste forstand ligger i gadeplan. Der er åbning og rundvisning fredag den 11. august 2017 klokken 17.

– Vi mødes ved Brøndby Strand Station, ved busholdepladsen, til velkomst af Brøndbys borgmester Kent Magelund. Herfra følger rundvisningen ruten rundt i Brøndby Strand Parkerne, hvor vi kommer forbi udstillingens spændende historier, der er formidlet på fortovsklistermærker. Kom og hør alt om bolignød, betonbyggeri og planlægningen af en hel by, siger Katrine Wacherhausen Huusom, museumsinspektør ved Forstadsmuseet.

Rundvisningen varer cirka en time og slutter ved Kulturhuset Brønden. Arrangementet er gratis og for alle, så tilmelding er ikke nødvendig.

Brøndby Strands historie

Historien i Gaden er Forstadsmuseets utraditionelle måde at formidle den lokale historie på. Udstillingskonceptet formidler historien lige dér, hvor den er sket, ude i byrummet, hvor man færdes til hverdag.

Forskellige steder i Brøndby Strand Parkerne dukker der fotos og små fortællinger frem på fortovsfliserne. Vidste du for eksempel, at Esplanaden skulle have indeholdt et motel og en mælkebar? Eller at man pga. det stigende antal af biler i 1960’erne besluttede at adskille den gående og kørende trafik?

Du kan også opleve udstillingen på egen hånd. Alt du skal gøre er at stå af på Brøndby Strand Station og følge fortovsklistermærkerne rundt i byen.

Har du lyst til at læse den fulde historie, kan man med sin smartphone scanne en QR-kode på det enkelte sted. Dette leder til Forstadsmuseets hjemmeside og historien i dens fulde længde. Hvis det regner, kan du læse alle historierne i ro og mag hjemme fra sofaen. Derudover findes der også en folder til udstillingen, som både kan hentes på hjemmesiden og hos Forstadsmuseet i Historiens Hus i Avedørelejren.