Tirsdag blev nye faciliteter på Egholmskolen indviet.

Det nye fælleslokale er indrettet med åbent køkken og plads til aktiviteter. Udenfor er der lavet en amfitrappe, som skal skabe lys og luft til det nye fælleslokale og indbyde til kreativ leg.

Dermed er skolens område blevet åbnet op mod Stationstorvet og skal i sammenhæng med det grønne strøg, som er ved at blive etableret langs Vallensbæk Torvevej, invitere Vallensbæks borgere til at bruge udearealerne, også i deres fritid.

Børnene fra Juniorklubben har allerede taget lokalerne i brug.

Omkring 100 børn går i Juniorklubben, som er et tilbud for børn i 5.-6. klasse.